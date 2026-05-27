27 мая украинка Юлия Стародубцева сотворила громкую сенсацию, переиграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину во втором раунде Ролан Гаррос 2026.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (10:4). Встреча длилась 2 часа и 30 минут.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

Обозреватель Sport.ua Алина Грушко побывала на корте имени Сюзанн Ленглен, где и проходил поединок Стародубцевой и Рыбакиной.

Алине удалось заснять видео реализованного матчбола от Стародубцевой!

ВИДЕО. Матчбол Стародубцевой против Рыбакиной с корта имени Сюзанн Ленглен

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.