  4. Контракт на три года. Милан нашел в АПЛ замену Аллегри
26 мая 2026, 22:13 |
Контракт на три года. Милан нашел в АПЛ замену Аллегри

Ираола покинет Борнмут летом

813
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Итальянский «Милан» определился с преемником Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, главным претендентом на роль нового руководителя «россонери» является Андони Ираола. 43-летний специалист возглавляет английский «Борнмут», но летом покинет клуб из-за истечения срока контракта.

Журналист отмечает, что руководство «Милана» уже предложило испанцу трехлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. Помимо миланцев, в услугах Ираолы заинтересованы такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Байер Леверкузен».

Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
