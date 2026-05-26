Контракт на три года. Милан нашел в АПЛ замену Аллегри
Ираола покинет Борнмут летом
Итальянский «Милан» определился с преемником Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, главным претендентом на роль нового руководителя «россонери» является Андони Ираола. 43-летний специалист возглавляет английский «Борнмут», но летом покинет клуб из-за истечения срока контракта.
Журналист отмечает, что руководство «Милана» уже предложило испанцу трехлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. Помимо миланцев, в услугах Ираолы заинтересованы такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Байер Леверкузен».
🚨 Excl. - #ACMilan have offered a contract until 2029 (€4M/year) to convince Andoni #Iraola to join Rossoneri. The spanish manager is #Milan’s main target for the coach role. Iraola has also received other three bids (Crystal Palace, Newcastle and Bayer Leverkusen). #transfers https://t.co/D8Hv8hMetg— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2026
