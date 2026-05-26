Контракт на три года. Милан нашел в АПЛ замену Аллегри

Итальянский «Милан» определился с преемником Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, главным претендентом на роль нового руководителя «россонери» является Андони Ираола. 43-летний специалист возглавляет английский «Борнмут», но летом покинет клуб из-за истечения срока контракта.

Журналист отмечает, что руководство «Милана» уже предложило испанцу трехлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. Помимо миланцев, в услугах Ираолы заинтересованы такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Байер Леверкузен».