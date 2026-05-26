Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро

Лондонский «Арсенал» надеется летом усилить линию атаки за счет приглашения в команду звездного нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, английский клуб готовит «агрессивный трансфер». Впрочем, «канонирам» придется серьезно потрудиться, чтобы перебить предложения других клубов. По данным СМИ, на Альвареса претендуют ПСЖ и «Барселона». На данный момент именно каталонцы являются самым сильным претендентом на аргентинца.

В текущем сезоне Хулиан принял участие в 49 матчах «Атлетико», отличившись 20 забитыми мячами и 9 ассистами. Его контракт действует до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.

