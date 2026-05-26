Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро
Хулиан Альварес может переехать в Лондон
Лондонский «Арсенал» надеется летом усилить линию атаки за счет приглашения в команду звездного нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, английский клуб готовит «агрессивный трансфер». Впрочем, «канонирам» придется серьезно потрудиться, чтобы перебить предложения других клубов. По данным СМИ, на Альвареса претендуют ПСЖ и «Барселона». На данный момент именно каталонцы являются самым сильным претендентом на аргентинца.
В текущем сезоне Хулиан принял участие в 49 матчах «Атлетико», отличившись 20 забитыми мячами и 9 ассистами. Его контракт действует до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.
🚨 #Arsenal Arsenal are preparing an aggressive move for Julián Álvarez.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 26, 2026
🔥 The striker’s representatives have informed Atlético that he wants to leave this summer.
👀 Barcelona are seen as the strongest contender, with PSG also in the race.
