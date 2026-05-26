Бернарду Силва нашел себе новый клуб

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, футболист провел «позитивные переговоры» с мадридским «Атлетико». Клуб предлагает игроку двухлетний контракт. Подобные условия Сильве предлагал «Ювентус».

Контракт португальца с «Ман Сити» истекает летом. В составе «горожан» Бернарду провел 53 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами. За английский клуб он играет с 2017 года.

