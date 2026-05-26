Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернарду Силва нашел себе новый клуб
Англия
26 мая 2026, 17:22 |
536
0

Бернарду Силва нашел себе новый клуб

Португалец провёл переговоры с мадридским Атлетико

26 мая 2026, 17:22 |
536
0
Бернарду Силва нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, футболист провел «позитивные переговоры» с мадридским «Атлетико». Клуб предлагает игроку двухлетний контракт. Подобные условия Сильве предлагал «Ювентус».

Контракт португальца с «Ман Сити» истекает летом. В составе «горожан» Бернарду провел 53 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами. За английский клуб он играет с 2017 года.

По теме:
Тренер новичка АПЛ: «Задачу остаться в Чемпионшипе я провалил»
Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой кубок АПЛ
Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро
Бернарду Силва Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это очень тяжело. Слава Богу, что живы...»
Футбол | 26 мая 2026, 17:44 0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это очень тяжело. Слава Богу, что живы...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это очень тяжело. Слава Богу, что живы...»

Артем Милевский рассказал, как пережил последнюю массированную атаку на Киев

Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26 мая 2026, 08:39 1
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»

Украинец поддержал остановку боя с Рико

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Футбол | 26.05.2026, 15:33
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 5
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем