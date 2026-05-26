Бернарду Силва нашел себе новый клуб
Португалец провёл переговоры с мадридским Атлетико
31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, футболист провел «позитивные переговоры» с мадридским «Атлетико». Клуб предлагает игроку двухлетний контракт. Подобные условия Сильве предлагал «Ювентус».
Контракт португальца с «Ман Сити» истекает летом. В составе «горожан» Бернарду провел 53 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами. За английский клуб он играет с 2017 года.
🚨 #AtleticoMadrid Bernardo Silva has held positive talks with Atlético Madrid.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 26, 2026
🔥 The Spanish club are offering a two‑year deal.
👀 Proposal is similar to Juventus’ contract offer. https://t.co/hrbo8WElI1 pic.twitter.com/8DV1q7vScn
