  Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер
26 мая 2026, 14:38 | Обновлено 26 мая 2026, 14:56
Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер

Англичанин хочет видеть в Мадриде Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем хочет видеть в испанской команде норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об это сообщает Fichajes.

По информации источника, хавбек потребовал у руководства мадридского гранда трансфер 25-летнего форварда. Английский гранд не намерен отпускать своего футболиста менее чем за 200 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 32 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо убедил звезду «Интера» перейти летом в «Реал».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
закусюйте! Голла? А де решта букав?))
