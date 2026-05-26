Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем хочет видеть в испанской команде норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об это сообщает Fichajes.

По информации источника, хавбек потребовал у руководства мадридского гранда трансфер 25-летнего форварда. Английский гранд не намерен отпускать своего футболиста менее чем за 200 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 32 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо убедил звезду «Интера» перейти летом в «Реал».