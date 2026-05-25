Моуриньо убедил звезду Интера перейти летом в Реал

27-летний центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони согласился перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает источник, игрока в команду «сливочных» пригласил лично Жозе Моуриньо, который вскоре должен быть официально представлен в качестве нового главного тренера «бланкос». Отмечается, что португалец напрямую поговорил с Бастони и убедил его подписать контракт с мадридским клубом.

На счету Бастони 40 матчей в составе «Интера» во всех турнирах в текущем сезоне. Игрок отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро. Его контракт действует до 2028 года.