Бенфика может заработать солидные деньги на отставке Моуриньо
Реалу придется выплатить лиссабонскому клубу 15 миллионов евро
Лиссабонская «Бенфика» изо всех сил пыталась удержать главного тренера команды Жозе Моуриньо. Специалисту даже предлагали новый контракт на улучшенных условиях, однако португалец в итоге решил перейти в «Реал». Впрочем, для его нынешнего клуба это может обернуться значительной финансовой выгодой.
Источник сообщает, что выборы нового президента «Реала» могут отложить официальное назначение Моуриньо. В контракте специалиста сказано, что он может расторгнуть действующее соглашение без дополнительной компенсации не позднее 10 дней с момента окончания сезона. Если он не уложится в этот срок, то его новому клубу придется заплатить 15 млн евро за досрочное расторжение договора.
Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попрощался с игроками. Таким образом в королевском клубе дали понять, что у команды будет новый тренер в следующем сезоне.
