Бенфика может заработать солидные деньги на отставке Моуриньо

Лиссабонская «Бенфика» изо всех сил пыталась удержать главного тренера команды Жозе Моуриньо. Специалисту даже предлагали новый контракт на улучшенных условиях, однако португалец в итоге решил перейти в «Реал». Впрочем, для его нынешнего клуба это может обернуться значительной финансовой выгодой.

Источник сообщает, что выборы нового президента «Реала» могут отложить официальное назначение Моуриньо. В контракте специалиста сказано, что он может расторгнуть действующее соглашение без дополнительной компенсации не позднее 10 дней с момента окончания сезона. Если он не уложится в этот срок, то его новому клубу придется заплатить 15 млн евро за досрочное расторжение договора.

Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попрощался с игроками. Таким образом в королевском клубе дали понять, что у команды будет новый тренер в следующем сезоне.