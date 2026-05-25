  4. Бенфика может заработать солидные деньги на отставке Моуриньо
25 мая 2026, 19:28
Реалу придется выплатить лиссабонскому клубу 15 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуріньо

Лиссабонская «Бенфика» изо всех сил пыталась удержать главного тренера команды Жозе Моуриньо. Специалисту даже предлагали новый контракт на улучшенных условиях, однако португалец в итоге решил перейти в «Реал». Впрочем, для его нынешнего клуба это может обернуться значительной финансовой выгодой.

Источник сообщает, что выборы нового президента «Реала» могут отложить официальное назначение Моуриньо. В контракте специалиста сказано, что он может расторгнуть действующее соглашение без дополнительной компенсации не позднее 10 дней с момента окончания сезона. Если он не уложится в этот срок, то его новому клубу придется заплатить 15 млн евро за досрочное расторжение договора.

Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попрощался с игроками. Таким образом в королевском клубе дали понять, что у команды будет новый тренер в следующем сезоне.

Комментарии 2
офіційно сезон закінчився 24.05.2026 - фінал кубку.
залишилось 9 днів...
Тоді "Бенфіка" буде першою командою, яка заробила на Моуріньо, а не навпаки 
