Тренер Реала попрощался с Луниным: «Такие игроки делают клуб великим»
Тренер поблагодарил украинца за поддержку
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа обратился к украинскому вратарю «сливочных» Андрею Лунину.
Игрок ранее поблагодарил специалиста за сотрудничество и пожелал удачи. Тренер покинет клуб по окончании сезона.
«Желаю тебе много удачи, мистер, в том, что тебя ждет впереди!!! Спасибо за все!!!» – написал Лунин в своем Instagram.
Арбелоа сделал репост поста украинца в своих сторис и поблагодарил его в ответ.
«Спасибо тебе, Андрей! Такие игроки, как ты, делают «Реал Мадрид» еще более великим. Спасибо за каждую минуту неустанной работы и преданности всем нам. Всего наилучшего навсегда, звезда!» – написал он.
Арбелоа был назначен на эту должность в январе после отставки Хаби Алонсо. Как сообщают СМИ, новым наставником «сливочных» должен стать Жозе Моуриньо.
