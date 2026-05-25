Тренер Реала попрощался с Луниным: «Такие игроки делают клуб великим»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа обратился к украинскому вратарю «сливочных» Андрею Лунину.

Игрок ранее поблагодарил специалиста за сотрудничество и пожелал удачи. Тренер покинет клуб по окончании сезона.

«Желаю тебе много удачи, мистер, в том, что тебя ждет впереди!!! Спасибо за все!!!» – написал Лунин в своем Instagram.

Арбелоа сделал репост поста украинца в своих сторис и поблагодарил его в ответ.

«Спасибо тебе, Андрей! Такие игроки, как ты, делают «Реал Мадрид» еще более великим. Спасибо за каждую минуту неустанной работы и преданности всем нам. Всего наилучшего навсегда, звезда!» – написал он.

Арбелоа был назначен на эту должность в январе после отставки Хаби Алонсо. Как сообщают СМИ, новым наставником «сливочных» должен стать Жозе Моуриньо.