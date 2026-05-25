«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
Украинский вратарь отреагировал на слухи
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин ответил на вопрос, может ли он продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Так, журналист Al Arabiya спросил 24-летнего голкипера, перейдет ли он в лагерь «сливочных» по просьбе своего нынешнего тренера Жозе Моуриньо, который должен возглавить команду из столицы Испании в ближайшие дни.
Украинский вратарь лиссабонского клуба не стал исключать такую возможность, сказав в ответ: «Я не знаю. Посмотрим, посмотрим».
Сообщалось, что «Бенфика» выставит Трубина на трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
