«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин ответил на вопрос, может ли он продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Так, журналист Al Arabiya спросил 24-летнего голкипера, перейдет ли он в лагерь «сливочных» по просьбе своего нынешнего тренера Жозе Моуриньо, который должен возглавить команду из столицы Испании в ближайшие дни.

Украинский вратарь лиссабонского клуба не стал исключать такую ​​возможность, сказав в ответ: «Я не знаю. Посмотрим, посмотрим».

Сообщалось, что «Бенфика» выставит Трубина на трансфер.