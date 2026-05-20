20 мая 2026, 20:39 | Обновлено 20 мая 2026, 20:40
Решения Руя Кошты. Бенфика выставит Трубина на трансфер

Украинский вратарь покинет лиссабонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом может сменить клубную прописку, сообщает Dominiodebola.

Руководство португальского гранда во главе с президентом Руем Коштой решило продать 24-летнего голкипера и намерено получить значительную финансовую выгоду за него.

Отмечается, что в «Бенфике» уже определились с заменой для Трубина. После продажи украинца лиссабонский клуб попытается подписать вратаря «Браги» Лукаша Горничека.

Сообщалось, что Трубин попал в громкий скандал в Португалии.

Антон Романенко
