Решения Руя Кошты. Бенфика выставит Трубина на трансфер
Украинский вратарь покинет лиссабонский клуб
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом может сменить клубную прописку, сообщает Dominiodebola.
Руководство португальского гранда во главе с президентом Руем Коштой решило продать 24-летнего голкипера и намерено получить значительную финансовую выгоду за него.
Отмечается, что в «Бенфике» уже определились с заменой для Трубина. После продажи украинца лиссабонский клуб попытается подписать вратаря «Браги» Лукаша Горничека.
Сообщалось, что Трубин попал в громкий скандал в Португалии.
