ВИДЕО. Пошел на конфликт. Трубин попал в громкий скандал в Португалии

После завершения матча 32-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау» (2:2) украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вступил в конфронтацию с болельщиками.

Когда 24-летний голкипер уходил с поля, в его адрес с трибуны, где находились фанаты лиссабонской команды, начали раздаваться оскорбления. Трубин прижал указательный палец к губам, показывая, чтобы те замолчали.

Позже Анатолий принципиально отказался подходить к болельщикам «Бенфики», чтобы поблагодарить их, когда это делали несколько одноклубников украинца. Несмотря на просьбы технического директора клуба Симао Саброси, вратарь не изменил своей позиции.

Сообщалось, что Бенфика определилась с судьбой Трубина и Георгия Судакова.