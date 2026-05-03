  ВИДЕО. Пошел на конфликт. Трубин попал в громкий скандал в Португалии
03 мая 2026, 09:36 | Обновлено 03 мая 2026, 09:38
ВИДЕО. Пошел на конфликт. Трубин попал в громкий скандал в Португалии

Украинский вратарь попал под критику болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

После завершения матча 32-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау» (2:2) украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вступил в конфронтацию с болельщиками.

Когда 24-летний голкипер уходил с поля, в его адрес с трибуны, где находились фанаты лиссабонской команды, начали раздаваться оскорбления. Трубин прижал указательный палец к губам, показывая, чтобы те замолчали.

Позже Анатолий принципиально отказался подходить к болельщикам «Бенфики», чтобы поблагодарить их, когда это делали несколько одноклубников украинца. Несмотря на просьбы технического директора клуба Симао Саброси, вратарь не изменил своей позиции.

Сообщалось, что Бенфика определилась с судьбой Трубина и Георгия Судакова.

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
а 2 місяці тому співали пісні на його шану))) наш голеадор!!!
Фани, постійте на воротах тайм
