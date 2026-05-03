ВИДЕО. Пошел на конфликт. Трубин попал в громкий скандал в Португалии
Украинский вратарь попал под критику болельщиков
После завершения матча 32-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау» (2:2) украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вступил в конфронтацию с болельщиками.
Когда 24-летний голкипер уходил с поля, в его адрес с трибуны, где находились фанаты лиссабонской команды, начали раздаваться оскорбления. Трубин прижал указательный палец к губам, показывая, чтобы те замолчали.
Позже Анатолий принципиально отказался подходить к болельщикам «Бенфики», чтобы поблагодарить их, когда это делали несколько одноклубников украинца. Несмотря на просьбы технического директора клуба Симао Саброси, вратарь не изменил своей позиции.
Сообщалось, что Бенфика определилась с судьбой Трубина и Георгия Судакова.
Trubin foi ofendido e mandou calar adeptos do Benfica após empate em Famalicão pic.twitter.com/dhLfMpiBhG— Record (@Record_Portugal) May 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
