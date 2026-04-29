Останется только один. Бенфика определилась с судьбой Трубина и Судакова

В лиссабонской «Бенфике» уже приступили к планированию состава на следующий сезон даже несмотря на то, что пока неизвестно, останется ли с командой ее главный тренер Жозе Моуриньо.

Так, по информации Desporto ao Minuto, португальский клуб не заинтересован в продаже украинского вратаря Анатолия Трубина. Тот должен остаться в Лиссабоне и по-прежнему будет первым номером команды.

Что касается другого украинца, Георгия Судакова, то он, похоже, скорее покинет клуб, чем останется. «Бенфика» попытается продать 23-летнего полузащитника, чтобы вернуть часть израсходованных на него средств.

Сообщалось, что Моуриньо удивил реакцией на отбитый Трубиным пенальти в дерби.