Моуриньо удивил реакцией на отбитый Трубиным пенальти в дерби

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо удивил своей реакцией на отбитый украинским вратарем своей команды Анатолием Трубиным пенальти в матче 30-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом» (2:1).

На 19-й минуте встречи главный судья назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Однако форвард «Спортинга» Луис Суарес пенальти не реализовал – мяч парировал Трубин.

Моуриньо после сейва украинского вратаря не стал отмечать этот момент. Тренер «Бенфики» был не доволен решением арбитра и с иронией показал ему, чтобы тот использовал VAR для просмотра эпизода.

Сообщалось, что Моуриньо жестко наехал на своих игроков.