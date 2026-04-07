  4. Досталось Трубину и Судакову? Моуриньо жестко наехал на своих игроков
07 апреля 2026, 10:24 | Обновлено 07 апреля 2026, 10:26
Досталось Трубину и Судакову? Моуриньо жестко наехал на своих игроков

Тренер Бенфики подверг критике подопечных после ничьей с Каза Пией

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал своих игроков после ничьей в матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Каза Пией» (1:1).

«Я бы сказал, что мы потеряли не просто два очка, а последние шансы сразиться за чемпионский титул, и мы потеряли контроль над собственной судьбой в борьбе за второе место.

Мне не понравился первый тайм. В перерыве мы говорили о том, что нам нужно изменить в тактике, и я пытался объяснить им… потому что есть такие игроки, которые иногда кажутся людьми, не живущими футболом, не дышащими им, кажется, они иногда забывают о реальности…

Я немного посчитал для них. Если бы мы не выиграли этот матч, сложная, но возможная борьба за титул закончилась бы, и мы больше не зависели бы от себя в плане борьбы за второе место. Вот что было на кону», – цитирует Моуриньо A Bola.

Ранее стали известны оценки украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова за матч с «Каза Пией».

Антон Романенко Источник: A Bola
