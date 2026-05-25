«Нужно выше». Буткевич озвучил задачи для Полесья на следующий сезон

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич обозначил задачи для команды на следующий сезон.

По итогам чемпионата Украины житомирская команда заняла третье место в турнирной таблице. От второй позиции «Полесье» отделяет всего одно очко.

– Следующий сезон. Вы уже ставите [в качестве задачи] не пятое, четвертое или третье место? Нужно выше?

– Второе место.

– Второе или чемпионство?

– Нет-нет, второе. А чемпионство – как карта ляжет.