Бразильский защитник покинул расположение Полесья

Житомирский клуб не будет продлевать контракт с Лукасом Тейлором

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Тейлор

Как стало известно Sport.ua, после поединка 30 тура УПЛ с «Рухом» бразильский защитник «Полесья» 31-летний Лукас Тейлор распрощался с одноклубниками.

Бразильский легионер подписал контракт с «Полесьем» 16 октября 2023 года, но в текущем сезоне из-за серьезных травм не принял участия ни в одном календарном матче. По имеющейся информации, с ним решили не продлевать соглашение, которое истекает 30 июня.

Кроме «Полесья» Лукас Тейлор в Украине еще защищал цвета ПФК «Львов», «Шахтера» и СК «Днепр-1». Есть в его активе и выступления за греческий ПАОК и португальский «Эшторил».

Ранее сообщалось, что «Полесье» к новому сезону будет готовиться в двух странах.

