Полесье к новому сезону будет готовиться в двух странах

Как стало известно Sport.ua, бронзовые призеры УПЛ, футболисты «Полесья», первыми среди элитных команд возобновят тренировочный процесс – 16 июня.

По имеющейся информации, 21 июня начнется зарубежный этап подготовки – вблизи австрийского города Инсбрук. Там «Полесье» соберется в полном составе. Запланировано проведение семи контрольных поединков.

15 июля подопечные Руслана Ротаня передислоцируются в словацкий Кошице, где и будут готовиться к поединкам второго квалификационного раунда Лиги конференций. Они пройдут 23 и 30 июля.

Ранее Руслан Ротань определился с футболистами, которые нужны «Полесью» для усиления.