Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье к новому сезону будет готовиться в двух странах
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 17:56 | Обновлено 25 мая 2026, 18:21
800
1

Полесье к новому сезону будет готовиться в двух странах

Отпуск у подопечных Руслана Ротаня закончится 16 июня

25 мая 2026, 17:56 | Обновлено 25 мая 2026, 18:21
800
1 Comments
Полесье к новому сезону будет готовиться в двух странах
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, бронзовые призеры УПЛ, футболисты «Полесья», первыми среди элитных команд возобновят тренировочный процесс – 16 июня.

По имеющейся информации, 21 июня начнется зарубежный этап подготовки – вблизи австрийского города Инсбрук. Там «Полесье» соберется в полном составе. Запланировано проведение семи контрольных поединков.

15 июля подопечные Руслана Ротаня передислоцируются в словацкий Кошице, где и будут готовиться к поединкам второго квалификационного раунда Лиги конференций. Они пройдут 23 и 30 июля.

Ранее Руслан Ротань определился с футболистами, которые нужны «Полесью» для усиления.

По теме:
Шацких сделал прогноз, побьет ли Ярмоленко его рекорд
Шацких сделал прогноз, побьет ли Ярмоленко его рекорд
Экс-капитан Карпат ждет решения клуба
чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера обвинил бывший клуб в невыплате денег
Футбол | 25 мая 2026, 18:04 0
Экс-игрок Шахтера обвинил бывший клуб в невыплате денег
Экс-игрок Шахтера обвинил бывший клуб в невыплате денег

Майкон резко высказался о «Коринтиансе»

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 4
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Футбол | 25.05.2026, 12:10
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 24.05.2026, 20:22
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Бокс | 25.05.2026, 06:55
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо 14 вийде з відпустки
Ответить
0
Популярные новости
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 51
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем