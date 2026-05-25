Полесье к новому сезону будет готовиться в двух странах
Отпуск у подопечных Руслана Ротаня закончится 16 июня
Как стало известно Sport.ua, бронзовые призеры УПЛ, футболисты «Полесья», первыми среди элитных команд возобновят тренировочный процесс – 16 июня.
По имеющейся информации, 21 июня начнется зарубежный этап подготовки – вблизи австрийского города Инсбрук. Там «Полесье» соберется в полном составе. Запланировано проведение семи контрольных поединков.
15 июля подопечные Руслана Ротаня передислоцируются в словацкий Кошице, где и будут готовиться к поединкам второго квалификационного раунда Лиги конференций. Они пройдут 23 и 30 июля.
Ранее Руслан Ротань определился с футболистами, которые нужны «Полесью» для усиления.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкон резко высказался о «Коринтиансе»
Функционер считает, что Рико побеждал