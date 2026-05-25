Ротань определился с футболистами, которые нужны Полесью для усиления

Житомирское «Полесье» продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определилось с позициями, нуждающимися в усилении.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «волки» планируют подписать трех футболистов – опорного полузащитника, форварда и вингера, который заменит игрока сборной Украины Алексея Гуцуляка.

Среди приоритетных кандидатов рассматриваются венесуэлец Андрусв Араухо из криворожского «Кривбасса» и албанец Теди Цара, защищающий цвета «Александрии».

В нынешнем сезоне Араухо провел 28 матчей, в которых записал на свой счет три результативных передачи. Трансферная стоимость полузащитника составляет 1 миллион евро.

В активе Цары – 30 матчей, шесть забитых мячей и три ассиста. Transfermarkt оценивает вингера в 800 тысяч евро.

Подопечные Руслана Ротаня набрали 59 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Волков» сумели опередить черкасский ЛНЗ (60) и донецкий «Шахтер» (72).