  4. Игрок сборной Украины покинет Полесье после скандала с бронированием
18 мая 2026, 18:57
Игрок сборной Украины покинет Полесье после скандала с бронированием

Гуцуляк покинет Житомир в качестве свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

28-летний вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк отказался от дальнейшего сотрудничества с житомирским клубом.

Контракт игрока с «волками» истекает в июне. Источник сообщает, что Гуцуляк принял решение не подписывать новый договор. Он покинет команду по окончании сезона.

Ранее журналист Игорь Цыганик сообщил, что в «Полесье» устроили скандал из-за нежелания Алексея продлевать контракт с клубом. По его словам, с футболиста сняли бронь от мобилизации и угрожали перевести в молодежную команду. Цыганик отметил, что это сильно повлияло на игрока, который окончательно решил не только покинуть клуб, но и уехать за границу.

На счету Гуцуляка восемь голов и шесть ассистов в 24 матчах в УПЛ.

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Inside UPL
Комментарии 6
Гуцуляк, проснулся - ухыльнулся  В принципе понять его можно, в стране и в клубе где тебя шантажируют делать нечего
Жалкие , ничтожные люди эти функционеры атб
Буткевич намікнув, що сьогодні ти ключовий гравець збірної у відборі а завтра штурмуеш посадку на Донеччині. Звісно, таке нагадування мало хто не запамятає, тож краще вже в ОАЕ грати. Успіхів Гуцуляку в Еміратах,там гарна першість.
В сенсі виїхати за кордон в 28? На яких підставах?)
А как они в 28 лет выезжают за границу?
