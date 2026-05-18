Игрок сборной Украины покинет Полесье после скандала с бронированием

28-летний вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк отказался от дальнейшего сотрудничества с житомирским клубом.

Контракт игрока с «волками» истекает в июне. Источник сообщает, что Гуцуляк принял решение не подписывать новый договор. Он покинет команду по окончании сезона.

Ранее журналист Игорь Цыганик сообщил, что в «Полесье» устроили скандал из-за нежелания Алексея продлевать контракт с клубом. По его словам, с футболиста сняли бронь от мобилизации и угрожали перевести в молодежную команду. Цыганик отметил, что это сильно повлияло на игрока, который окончательно решил не только покинуть клуб, но и уехать за границу.

На счету Гуцуляка восемь голов и шесть ассистов в 24 матчах в УПЛ.