Сборная Украины потеряла лидера перед первым сбором Мальдеры

Вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк пропустил матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» (0:0) из-за травмы.

Как сообщает главный тренер «стаи» Руслан Ротань, 28-летнему футболисту понадобится около 5 недель, чтобы восстановиться после травмы.

Это почти наверняка исключает его участие в июньских товарищеских матчах национальной сборной Украины, несмотря на вызов в состав «сине-желтых» от нового наставника команды Андреа Мальдери.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с «Полесьем» действует до лета 2026 года.