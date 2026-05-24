В Шахтере рассказали о странностях, на которые пошли ради Бейонсе и Рианны

Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о технических райдерах американских певиц Рианны и Бейонсе, которых «Шахтер» в 2009 году пригласил на открытие своего нового стадиона.

«Там были очень интересные вещи, связанные с питанием, с напитками, с интерьером, который должен был быть белым – белый ковер, белая мебель, все должно было быть безупречно белым, должны были быть какие-то специальные цветы. Для Рианны привозили какую-то особую воду из Альп – не обычную Evian или что-то подобное, а какую-то особенную, очень дорогую. Но, послушайте, учитывая гонорары, конечно, все это привезли», – сказал он.

Также Гунька поразило большое количество нездоровой пищи, которую звезды заказывали для своих команд. Функционер считал, что американцы любят здоровое питание, а они заказывали снеки и энергетики.