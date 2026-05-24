  4. «Куда вы меня привезли?». В Шахтере признались в обмане мировой суперзвезды
«Куда вы меня привезли?». В Шахтере признались в обмане мировой суперзвезды

Гунько вспомнил, как певицу хитростью заманили в Донецк

instagram.com/beyonce

Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о приезде в Донецк мировой суперзвезды Бейонсе.

Американская певица выступила на новом стадионе «Шахтера» в 2009 году. При этом сначала она даже не понимала, куда приехала. По словам Гунько, Бейонсе прилетела в старый донецкий аэропорт, который выглядел «как в глухой деревне».

«Она прилетает, смотрит и говорит: «А что это такое? Куда вы меня привезли?» И тогда кто-то из сопровождения сказал ей: «Это такой специальный военный аэродром, мы специально для вас его забронировали, чтобы было меньше ажиотажа, суперсекретная операция». После этого ее быстро посадили в автомобиль и повезли на стадион», – признался функционер.

Гунько напомнил, что аэропорт в Донецке был разрушен в ходе вторжения российско-террористических войск. По его словам, сегодня это уже символ несокрушимости и силы украинских воинов.

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
