«Куда вы меня привезли?». В Шахтере признались в обмане мировой суперзвезды
Гунько вспомнил, как певицу хитростью заманили в Донецк
Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о приезде в Донецк мировой суперзвезды Бейонсе.
Американская певица выступила на новом стадионе «Шахтера» в 2009 году. При этом сначала она даже не понимала, куда приехала. По словам Гунько, Бейонсе прилетела в старый донецкий аэропорт, который выглядел «как в глухой деревне».
«Она прилетает, смотрит и говорит: «А что это такое? Куда вы меня привезли?» И тогда кто-то из сопровождения сказал ей: «Это такой специальный военный аэродром, мы специально для вас его забронировали, чтобы было меньше ажиотажа, суперсекретная операция». После этого ее быстро посадили в автомобиль и повезли на стадион», – признался функционер.
Гунько напомнил, что аэропорт в Донецке был разрушен в ходе вторжения российско-террористических войск. По его словам, сегодня это уже символ несокрушимости и силы украинских воинов.
