«Более миллиарда». В Шахтере назвали цену строительства новой Донбасс Арены
17 лет назад это стоило 400 млн
Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о стоимости строительства домашнего стадиона «Шахтера» в Донецке.
«Фактически мы вышли на сумму 400 миллионов долларов вместе с парком. Не могу подтвердить, что это круглая цифра, она несколько, возможно, отличается, но плюс-минус где-то так. Но, я вам так скажу, если бы сейчас кто-то захотел построить такой стадион в Украине или в Европе, это точно было бы больше миллиарда», – сказал он.
«Донбасс Арену» начали строить в 2006 году. Открытие стадиона состоялось в 2009 году. Из-за оккупации Донецка российско-террористическими войсками «Шахтер» с 2014 года не играет на своем поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
