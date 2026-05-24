Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Более миллиарда». В Шахтере назвали цену строительства новой Донбасс Арены
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 21:03 |
2985
1

«Более миллиарда». В Шахтере назвали цену строительства новой Донбасс Арены

17 лет назад это стоило 400 млн

24 мая 2026, 21:03 |
2985
1 Comments
«Более миллиарда». В Шахтере назвали цену строительства новой Донбасс Арены
ФК Шахтер. Вадим Гунько

Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о стоимости строительства домашнего стадиона «Шахтера» в Донецке.

«Фактически мы вышли на сумму 400 миллионов долларов вместе с парком. Не могу подтвердить, что это круглая цифра, она несколько, возможно, отличается, но плюс-минус где-то так. Но, я вам так скажу, если бы сейчас кто-то захотел построить такой стадион в Украине или в Европе, это точно было бы больше миллиарда», – сказал он.

«Донбасс Арену» начали строить в 2006 году. Открытие стадиона состоялось в 2009 году. Из-за оккупации Донецка российско-террористическими войсками «Шахтер» с 2014 года не играет на своем поле.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сезон показал, что у нас есть большой потенциал»
«Куда вы меня привезли?». В Шахтере признались в обмане мировой суперзвезды
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Можно понять, почему у Руха нет результата»
Вадим Гунько Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24 мая 2026, 09:00 2
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте

Чемпион мира в супертяжелом весе защитил свои титулы, одолев соперника нокаутом в 11 раунде

Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Футбол | 24 мая 2026, 18:48 1
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»

Илир Красничи считает, что «Полесье» еще не реализовало свой потенциал

Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24.05.2026, 02:09
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24.05.2026, 06:23
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24.05.2026, 13:27
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Де вас таких беруть дебілів з вашиви назвами статтей "не про що"
Ответить
0
Популярные новости
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 17
Бокс
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 12
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 2
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 51
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
24.05.2026, 10:51 36
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем