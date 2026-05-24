«Более миллиарда». В Шахтере назвали цену строительства новой Донбасс Арены

Директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько рассказал о стоимости строительства домашнего стадиона «Шахтера» в Донецке.

«Фактически мы вышли на сумму 400 миллионов долларов вместе с парком. Не могу подтвердить, что это круглая цифра, она несколько, возможно, отличается, но плюс-минус где-то так. Но, я вам так скажу, если бы сейчас кто-то захотел построить такой стадион в Украине или в Европе, это точно было бы больше миллиарда», – сказал он.