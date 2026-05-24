Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2026, 18:27 | Обновлено 24 мая 2026, 18:28
584
1

Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос

Барбара Крейчикова была близка к победе, но Хейли Баптист оформила камбек

24 мая 2026, 18:27 | Обновлено 24 мая 2026, 18:28
584
1 Comments
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 42) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026 уже в первом круге.

В первом раунде чешка, которая брала трофей мейджора в Париже в 2021 году, потерпела поражение в трех сетах от 26-й сеяной Хейли Баптист (США, WTA 26).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

  • Хейли Баптист (США) [26] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2

Во второй партии Барбора была близка к победе – она имела два матчбола на тай-брейке (6:4), но отдала четыре поинта подряд и позволила Хейли оформить камбек.

Следующей соперницей Баптист будет квалифайер Ван Синью (Китай, WTA 148) – китаянка на старте основной сетки одолела Данку Ковинич.

По теме:
Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Как это было: Костюк наказала Селехметьеву в 1/64 финала Ролан Гаррос
ВИДЕО. Атмосфера Ролан Гаррос в Париже: новое видео от Game Set Ukraine!
теннис Ролан Гаррос 2026 Барбора Крейчикова Хейли Баптист
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Оксана Селехметьева. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Теннис | 24 мая 2026, 14:36 0
Марта Костюк – Оксана Селехметьева. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Марта Костюк – Оксана Селехметьева. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2026

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24 мая 2026, 06:23 3
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе

Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24.05.2026, 13:27
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
По-людські Барбару шкода-  при 6:4 на таї зі зручної позиції трохи не потрапила в корт. Але з точки зору потенційної суперниці для Риби - може Баптіст і кращий вибір))
Ответить
0
Популярные новости
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 240
Бокс
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
23.05.2026, 17:09
Футбол
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
24.05.2026, 10:51 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем