Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 42) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026 уже в первом круге.

В первом раунде чешка, которая брала трофей мейджора в Париже в 2021 году, потерпела поражение в трех сетах от 26-й сеяной Хейли Баптист (США, WTA 26).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Хейли Баптист (США) [26] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2

Во второй партии Барбора была близка к победе – она имела два матчбола на тай-брейке (6:4), но отдала четыре поинта подряд и позволила Хейли оформить камбек.

Следующей соперницей Баптист будет квалифайер Ван Синью (Китай, WTA 148) – китаянка на старте основной сетки одолела Данку Ковинич.