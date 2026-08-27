Определены чемпионы смешанного парного разряда US Open 2026

Чешские теннисисты Каролина Мухова и Якуб Меншик стали победителями смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В финале Каролина и Якуб на супертай-брейке переиграли тандем Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) и завоевали трофей мейджора.

US Open 2026. Микст. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) [4] – Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 6:1, [6:10]

Мухова и Меншик на пути к триумфу также одолели дуэты Кристина Младенович / Марсело Аревало, Эмма Наварро / Томми Пол и Мирра Андреева / Андрей Рублев.

Бенчич и Коболли в полуфинальном матче, которые состоялся в ночь на 27 августа, выбили Элину Свитолину и Гаэля Монфиса.

Для Меншика это был первый финал турниров Grand Slam в карьере. Каролина провела третий решающий поединок на слэмах и выиграла первый трофей – в 2023 и 2026 годах она проиграла финалы одиночного разряда Ролан Гаррос и Уимблдона соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine