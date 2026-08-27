Определены чемпионы смешанного парного разряда US Open 2026
Каролина Мухова и Якуб Меншик завоевали трофей микста мейджора
Чешские теннисисты Каролина Мухова и Якуб Меншик стали победителями смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
В финале Каролина и Якуб на супертай-брейке переиграли тандем Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) и завоевали трофей мейджора.
US Open 2026. Микст. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) [4] – Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 6:1, [6:10]
Мухова и Меншик на пути к триумфу также одолели дуэты Кристина Младенович / Марсело Аревало, Эмма Наварро / Томми Пол и Мирра Андреева / Андрей Рублев.
Бенчич и Коболли в полуфинальном матче, которые состоялся в ночь на 27 августа, выбили Элину Свитолину и Гаэля Монфиса.
Для Меншика это был первый финал турниров Grand Slam в карьере. Каролина провела третий решающий поединок на слэмах и выиграла первый трофей – в 2023 и 2026 годах она проиграла финалы одиночного разряда Ролан Гаррос и Уимблдона соответственно.
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