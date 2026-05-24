Кирилл КОБЕРНЮК: «Полесье поборется за золото»

Защитник «Полесья» Кирилл Кобернюк эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопросы после матча 30-го тура УПЛ с «Рухом» (2:0).

– Какие у вас остались впечатления от сезона?

– Лучшие впечатления, какие только могут быть. Я очень рад, что нам удалось добиться результата. И положительные эмоции от такого окончания чемпионата.

– У вас не так много игровой практики, но у вас все удавалось на поле. Будет ли вам больше шансов давать тренер?

– Все зависит от тренерского штаба и от меня. Я приложу максимум усилий для этого и буду ждать своего шанса.

– За что будет бороться эта команда «Полесье» в следующем сезоне?

– За золото.

– В основной этап еврокубков удастся выйти?

– Постараемся и приложим максимальные усилия.

Кирилл Кобернюк провел три матча в Премьер-лиге. С ним в составе команда только побеждала.