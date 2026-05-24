Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кирилл КОБЕРНЮК: «Полесье поборется за золото»
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 18:11 |
361
0

Кирилл КОБЕРНЮК: «Полесье поборется за золото»

Кирилл Кобернюк подвел итоги сезона

24 мая 2026, 18:11 |
361
0
Кирилл КОБЕРНЮК: «Полесье поборется за золото»
Фк Полесье. Кирилл Кобернюк

Защитник «Полесья» Кирилл Кобернюк эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопросы после матча 30-го тура УПЛ с «Рухом» (2:0).

– Какие у вас остались впечатления от сезона?

– Лучшие впечатления, какие только могут быть. Я очень рад, что нам удалось добиться результата. И положительные эмоции от такого окончания чемпионата.

– У вас не так много игровой практики, но у вас все удавалось на поле. Будет ли вам больше шансов давать тренер?

– Все зависит от тренерского штаба и от меня. Я приложу максимум усилий для этого и буду ждать своего шанса.

– За что будет бороться эта команда «Полесье» в следующем сезоне?

– За золото.

– В основной этап еврокубков удастся выйти?

– Постараемся и приложим максимальные усилия.

Кирилл Кобернюк провел три матча в Премьер-лиге. С ним в составе команда только побеждала.

По теме:
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Очень счастлив из-за своего ассиста»
Игорь КОСТЮК: «Вы видели, какую голевую передачу он отдал?»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 07:12 16
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен

В ночь на 24 мая Александр одержал непростую победу над Рико в Гизе, Египет

Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги
Футбол | 24 мая 2026, 18:06 0
Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги
Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги

Во Второй лиге осталось определить призеров

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:00
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Футбол | 24.05.2026, 15:03
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 3
Футбол
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
23.05.2026, 09:40 4
Футбол
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
23.05.2026, 17:09
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 2
Бокс
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 22
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
24.05.2026, 10:51 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем