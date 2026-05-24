Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полесье отпраздновало завоевание бронзовых медалей вместе с фанатами
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:38 | Обновлено 24 мая 2026, 15:40
185
0

ВИДЕО. Полесье отпраздновало завоевание бронзовых медалей вместе с фанатами

Первые медали УПЛ в истории клуба из Житомира

24 мая 2026, 15:38 | Обновлено 24 мая 2026, 15:40
185
0
ВИДЕО. Полесье отпраздновало завоевание бронзовых медалей вместе с фанатами

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».

Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Филиппов на 27-й и Сарапий на 82-й минутах.

После матча команда дождалась на поле завершения матча между ЛНЗ и «Оболонью», где решался цвет медалей, которые завоевали подопечные Ротаня. В итоге черкасчане выиграли 1:0, и «Полесье» осталось с бронзовыми наградами, которые стали первыми в истории клуба в УПЛ.

Когда параллельная игра завершилась, игроки «Полесья» пошли праздновать успешный сезон вместе с фанатами.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

Видео празнования:

РЕКЛАМА 21+
ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

По теме:
ВИДЕО. Полесье после завоевания бронзы поблагодарило ультрас за сезон
Пономаренко – лучший. Итоговый рейтинг бомбаридров УПЛ 2025/26
ФОТО. Полесье получило чек на два миллиона гривен за бронзу УПЛ 2025/26
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Бокс | 24 мая 2026, 12:50 27
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?

Один из самых сложных боев Александра

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:00 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:05
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ
Футбол | 24.05.2026, 15:01
Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ
Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 12
Футбол
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 31
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 30
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
23.05.2026, 17:59 2
Хоккей
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 240
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем