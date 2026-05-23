Эпицентр определился, где будет готовиться к новому сезону

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра», сохранившие «прописку» в УПЛ, вернутся из отпуска 20 июня.

По имеющейся информации, первый сбор пройдет в Дунаевцах в Хмельницкой области. Завершится он спаррингами с «Агробизнесом» (1 июля) и «Буковиной» (4 июля).

8 июля подоляне отправятся на заключительный этап подготовки к новому сезону – в Словению, где запланировано провести еще пять контрольных матчей.

Сейчас команда Сергея Нагорняка занимает десятое место в чемпионате, набрав 32 очка.