В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 13:00.

Оболонь

Киевляне еще не гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон. Поражение в матче с ЛНЗ и одновременно победа «Кудровки» в противостоянии с «Динамо» отправит киевскую команду в зону переходных матчей. А ведь неделю назад казалось, что для «Оболони» последний тур нынешнего чемпионата станет формальностью. «Пивовары» в Ковалевке обыграли «Колос» и увеличили отрыв от конкурентов. Но кудровчане одолели тот самый ЛНЗ, противостоянием с которым будет завершать первенство «Оболонь». Тем самым команда из Черниговской области не только преподнесла сенсацию, но и оставила интригу в борьбе за «спасительную» позицию.

Победой в Ковалевке киевляне прервали свою десятиматчевую безвыигрышную серию. В то же время после зимнего перерыва «Оболонь» на своем поле не проигрывала. Правда, за этот период команда Александра Антоненко одержала всего одну домашнюю победу, а пять игр на «Оболонь Арене» завершились вничью. «Фактически наша арена стала для нас неким Колизеем, где нас никто не смог обыграть. И, думаю, это одна из главных причин, почему мы сейчас имеем хорошие шансы сохранить прописку в УПЛ», - сказал полузащитник Роман Волохатый, перешедший в киевскую команду минувшей зимой.

В лазарете «пивоваров» находятся Приймак, Устименко и Прокопенко. С другой стороны, восстановился Слободян, который в прошлом туре попал в заявку своей команды.

ЛНЗ

Черкасская команда в нынешнем сезоне продемонстрировала существенный прогресс и длительное время боролась за «золотые» медали. Выиграть чемпионскую гонку у «Шахтера» не вышло, но финиш в еврокубковой зоне является несомненным успехом для ЛНЗ. Теперь главная задача подопечных Виталия Пономарева заключается в удержании второй позиции, на которую претендует «Полесье» (теоретические шансы занять второе место есть даже у «Динамо»). И для достижения этой цели «фиолетовым» нужно одержать победу в Киеве. Черкасчане в прошлом туре вполне могли отпраздновать историческое «серебро» УПЛ, но этого не произошло из-за упомянутого поражения ЛНЗ в матче против «Кудровки».

Похоже, у черкасчан не хватило сил на концовку сезона. В предыдущих семи матчах ЛНЗ одержал всего одну победу. Кроме того, «фиолетовым» не хватало стабильности, ведь они теряли очки в матчах, где должны были набирать зачетные баллы. «Можно обыграть «Шахтёр» и «Динамо», но в чемпионате 30 игр, и их нужно провести максимально стабильно. Нам не хватало стабильности», - отметил главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев. Тем не менее, черкасская команда остается лучшей в УПЛ по показателю пропущенных голов – надежность обороны является одним из главных достоинств «фиолетовых».

В предстоящем поединке из-за перебора желтых карточек ЛНЗ не поможет защитник Горин. Кроме того, в поединке против «Кудровки» повреждение получил Твердохлеб. Зато после дисквалификации снова сыграет Рябов.

Статистика встреч

Ранее команды провели семь очных дуэлей: 3 победы одержали киевляне, 2 виктории на счету ЛНЗ и 2 раза соперники играли вничью. В первом круге команда Пономарева разгромила «пивоваров» со счетом 3:0. Голы в том поединке забивали Кузык, Ноникашвили и Яшари. А предыдущая встреча соперников на «Оболонь Арене» состоялась в мае прошлого года и завершилась вничью со счетом 0:0.

Прогноз на противостояние

Учитывая турнирную ситуация, победа больше нужна ЛНЗ. Но гостевая безвыигрышная серия «фиолетовых» длится три игры (ничья и 2 поражения). К тому же, киевляне постараются завершить сезон на мажорной ноте. Вряд ли мы в этом поединке увидим много голов, поэтому поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Третьяков, Мороз, Чех, Мединский, Суханов, Лях.

ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Драмбаев, Муравский, Пасич, Дидык, Рябов, Пастух, Микитишин, Ассинор, Яшари.

