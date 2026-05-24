Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ

Черкасский ЛНЗ завоевал серебряные медали нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, обыграв киевскую Оболонь в 30 туре Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виталия Пономарева активно начали поединок, создав несколько моментов у ворот Назария Федоровского. Опасно пробивал Авуду, свои моменты были у Кравчука и Драмбаева, но забить никак не удавалось. У пивоваров тоже был свой шанс, но Алексей Паламарчук отвел угрозу от своих ворот. Первый тайм завершился «сухой» ничьей – 0:0.

Во втором тайме фиолетовые продолжали нагнетать атмосферу у ворот Назария Федоровского, но почти без голевых моментов. Ход встречи сменил гол Артура Никитишина, забившего с передачи Джевинсона Беннетта на 82 минуте игры.

После пропущенного гола «пивовары» попытались отыграться, но безуспешно. Уже в дополнительное время он мог закрывать игру Беннетт, но голкипер хозяев спас свою команду. Матч завершился минимальной победой ЛНЗ – 1:0 и историческое серебро УПЛ для черкасской команды.

Украинская Премьер-лига, 24 мая. 30 тур.

Оболонь (Киев) – ЛНЗ – 0:1

Гол: Микитишин, 82