Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ
ФК ЛНЗ выиграл серебряные медали нынешнего сезона УПЛ
Черкасский ЛНЗ завоевал серебряные медали нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, обыграв киевскую Оболонь в 30 туре Украинской Премьер-лиги.
Подопечные Виталия Пономарева активно начали поединок, создав несколько моментов у ворот Назария Федоровского. Опасно пробивал Авуду, свои моменты были у Кравчука и Драмбаева, но забить никак не удавалось. У пивоваров тоже был свой шанс, но Алексей Паламарчук отвел угрозу от своих ворот. Первый тайм завершился «сухой» ничьей – 0:0.
Во втором тайме фиолетовые продолжали нагнетать атмосферу у ворот Назария Федоровского, но почти без голевых моментов. Ход встречи сменил гол Артура Никитишина, забившего с передачи Джевинсона Беннетта на 82 минуте игры.
После пропущенного гола «пивовары» попытались отыграться, но безуспешно. Уже в дополнительное время он мог закрывать игру Беннетт, но голкипер хозяев спас свою команду. Матч завершился минимальной победой ЛНЗ – 1:0 и историческое серебро УПЛ для черкасской команды.
Украинская Премьер-лига, 24 мая. 30 тур.
Оболонь (Киев) – ЛНЗ – 0:1
Гол: Микитишин, 82
17-летние черкассцы до последнего тура вели чемпионскую гонку с Шахтой. И при равенстве очков (53), уступили юнакам-горнякам лишь по личкам (0-3, 5-3)🙃
Удачи вам в квалификациях ЛК!