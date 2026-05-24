Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ
24.05.2026 13:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
24 мая 2026, 15:01 | Обновлено 24 мая 2026, 15:03
Историческое серебро. ЛНЗ дожал Оболонь в Киеве в матче УПЛ

ФК ЛНЗ выиграл серебряные медали нынешнего сезона УПЛ

Черкасский ЛНЗ завоевал серебряные медали нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, обыграв киевскую Оболонь в 30 туре Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виталия Пономарева активно начали поединок, создав несколько моментов у ворот Назария Федоровского. Опасно пробивал Авуду, свои моменты были у Кравчука и Драмбаева, но забить никак не удавалось. У пивоваров тоже был свой шанс, но Алексей Паламарчук отвел угрозу от своих ворот. Первый тайм завершился «сухой» ничьей – 0:0.

Во втором тайме фиолетовые продолжали нагнетать атмосферу у ворот Назария Федоровского, но почти без голевых моментов. Ход встречи сменил гол Артура Никитишина, забившего с передачи Джевинсона Беннетта на 82 минуте игры.

После пропущенного гола «пивовары» попытались отыграться, но безуспешно. Уже в дополнительное время он мог закрывать игру Беннетт, но голкипер хозяев спас свою команду. Матч завершился минимальной победой ЛНЗ – 1:0 и историческое серебро УПЛ для черкасской команды.

Украинская Премьер-лига, 24 мая. 30 тур.

Оболонь (Киев) – ЛНЗ – 0:1

Гол: Микитишин, 82

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 13
Таки вимучили) Але молодці, що взяли друге місце! Вітаю з історичним сріблом!
Заслужено. Молодці
Лучшие! Вопреки многих горе экспертам, которые писали, что ЛНЗ даже в топ-4 не завершат, в итоге вице-чемпионы!  
ЛНЗ можна лише привітати! Хороший сезон і гарний тренер. Заслужений результат без жодних суддівських чи позафутбольних муток.
Хочу отметить: у ЛНЗ Серебряный ДУБЛЬ в сезоне!
🥈🟣УПЛ
🥈🟣U17
17-летние черкассцы до последнего тура вели чемпионскую гонку с Шахтой. И при равенстве очков (53), уступили юнакам-горнякам лишь по личкам (0-3, 5-3)🙃
🎆🎆Вітаємо Черкаси
От Чемпионов поздравления серебряным призёрам! Спасибо 🥈🟣Черкассцам за навязанную аж до весны конкуренцию.
Удачи вам в квалификациях ЛК!
Как сурки не стимулировали пивных, но крепость пала... Аминь🙏
