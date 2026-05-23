Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку
WTA
23 мая 2026, 17:47 | Обновлено 23 мая 2026, 18:32
482
0

Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку

Виктория Мбоко в статусе фаворитки потерпела поражение от Эммы Наварро

23 мая 2026, 17:47 | Обновлено 23 мая 2026, 18:32
482
0
Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко и Эмма Наварро

Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 39) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале американка в трех сетах переиграла девятую ракетку мира Викторию Мбоко (Канада) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Страсбург. Грунт. Финал

Виктория Мбоко (Канада) [1] – Эмма Наварро (США) – 0:6, 7:5, 2:6

Во второй партии Мбоко уступала 2:4 и отыграла один матчбол в 10-м гейме на подаче, а затем перевела игру в решающий сет. Камбека все же не случилось – Наварро сделала два брейка в третьем сете и завершила поединок в свою пользу.

Мбоко и Наварро провели первое очное противостояние. Помимо Виктории, Эмма в Страсбурге также переиграла Сару Бейлек, Иву Йович, Чжан Шуай и Энн Ли.

Наварро провела третий финал на уровне Тура и завоевала третий трофей. В 2024 году она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Хобарте, а в 2025 – пятисотника в Мериде.

По теме:
Определена финальная пара турнира WTA 500 в Страсбурге
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу
Виктория Мбоко Эмма Наварро WTA Страсбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 22
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23 мая 2026, 07:02 1
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте

Поединок пройдёт у пирамид в Гизе

Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Ангелина Калинина – Петра Марчинко. Прогноз на финал WTA 250 в Рабате
Теннис | 23.05.2026, 14:35
Ангелина Калинина – Петра Марчинко. Прогноз на финал WTA 250 в Рабате
Ангелина Калинина – Петра Марчинко. Прогноз на финал WTA 250 в Рабате
Топ-5 скандальных невызовов на ЧМ. Гаскойн, Баджо и Ромарио
Футбол | 23.05.2026, 08:00
Топ-5 скандальных невызовов на ЧМ. Гаскойн, Баджо и Ромарио
Топ-5 скандальных невызовов на ЧМ. Гаскойн, Баджо и Ромарио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Бокс
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 14
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем