Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку

Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 39) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале американка в трех сетах переиграла девятую ракетку мира Викторию Мбоко (Канада) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Страсбург. Грунт. Финал

Виктория Мбоко (Канада) [1] – Эмма Наварро (США) – 0:6, 7:5, 2:6

Во второй партии Мбоко уступала 2:4 и отыграла один матчбол в 10-м гейме на подаче, а затем перевела игру в решающий сет. Камбека все же не случилось – Наварро сделала два брейка в третьем сете и завершила поединок в свою пользу.

Мбоко и Наварро провели первое очное противостояние. Помимо Виктории, Эмма в Страсбурге также переиграла Сару Бейлек, Иву Йович, Чжан Шуай и Энн Ли.

Наварро провела третий финал на уровне Тура и завоевала третий трофей. В 2024 году она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Хобарте, а в 2025 – пятисотника в Мериде.