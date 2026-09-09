Джессика Пегула – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026
В ночь на 9 сентября Джессика Пегула (США, WTA 3) и Эмма Наварро (США, WTA 27) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.
Американское дерби начнется на Arthur Ashe Stadium ориентировочно в 02:30 по Киеву.
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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Джессики.
Победительница поединка в полуфинале встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
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