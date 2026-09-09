Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Пегула с камбеком переиграла Эмму Наварро (WTA 27) в американском дерби в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

US Open 2026. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Эмма Наварро (США) [26] – 3:6, 6:4, 6:2

В третьей партии Пегула уступала со счетом 1:2 с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в свою пользу.

Джессика и Эмма провели пятое очное противостояние – Пегула в пятый раз одолела Наварро.

Помимо Эммы, Джессика в Нью-Йорке также прошла Елену-Габриэлу Русе, Софию Кенин, Лейлу Фернандес и Сорану Кырстю.

В полуфинале US Open Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которой уступает в личных встречах 4:9.

Джессика в третий раз в карьере и третий год подряд сыграет в полуфинале американского мейджора. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является финал 2024 года (поражение Соболенко).

Всего для Пегулы это будет четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере и второй в сезоне. Джессика стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая впервые в карьере вышла в четыре полуфинала GS уже после 30 лет.

В 2026 году на счету Пегулы 50 победу – она является лидеркой Тура по этому показателю.