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US Open
09 сентября 2026, 05:45 | Обновлено 09 сентября 2026, 05:57
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Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026

Джессика в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 1/4 финала мейджора

09 сентября 2026, 05:45 | Обновлено 09 сентября 2026, 05:57
40
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Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Третья ракетка мира Джессика Пегула из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Пегула с камбеком переиграла Эмму Наварро (WTA 27) в американском дерби в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

US Open 2026. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Эмма Наварро (США) [26] – 3:6, 6:4, 6:2

В третьей партии Пегула уступала со счетом 1:2 с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в свою пользу.

Джессика и Эмма провели пятое очное противостояние – Пегула в пятый раз одолела Наварро.

Помимо Эммы, Джессика в Нью-Йорке также прошла Елену-Габриэлу Русе, Софию Кенин, Лейлу Фернандес и Сорану Кырстю.

В полуфинале US Open Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которой уступает в личных встречах 4:9.

Джессика в третий раз в карьере и третий год подряд сыграет в полуфинале американского мейджора. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является финал 2024 года (поражение Соболенко).

Всего для Пегулы это будет четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере и второй в сезоне. Джессика стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая впервые в карьере вышла в четыре полуфинала GS уже после 30 лет.

В 2026 году на счету Пегулы 50 победу – она является лидеркой Тура по этому показателю.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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