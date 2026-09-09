Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Джессика в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 1/4 финала мейджора
Третья ракетка мира Джессика Пегула из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертьфинале Пегула с камбеком переиграла Эмму Наварро (WTA 27) в американском дерби в трех сетах за 2 часа и 20 минут.
US Open 2026. 1/4 финала
Джессика Пегула (США) [3] – Эмма Наварро (США) [26] – 3:6, 6:4, 6:2
В третьей партии Пегула уступала со счетом 1:2 с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в свою пользу.
Джессика и Эмма провели пятое очное противостояние – Пегула в пятый раз одолела Наварро.
Помимо Эммы, Джессика в Нью-Йорке также прошла Елену-Габриэлу Русе, Софию Кенин, Лейлу Фернандес и Сорану Кырстю.
В полуфинале US Open Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которой уступает в личных встречах 4:9.
Джессика в третий раз в карьере и третий год подряд сыграет в полуфинале американского мейджора. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является финал 2024 года (поражение Соболенко).
Всего для Пегулы это будет четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере и второй в сезоне. Джессика стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая впервые в карьере вышла в четыре полуфинала GS уже после 30 лет.
В 2026 году на счету Пегулы 50 победу – она является лидеркой Тура по этому показателю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист готов перейти в Реал
Британец назвал лучшего соперника