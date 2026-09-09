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US Open
09 сентября 2026, 06:25 | Обновлено 09 сентября 2026, 06:27
874
0

Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин

Джессика Пегула сыграет против Арины Соболенко

09 сентября 2026, 06:25 | Обновлено 09 сентября 2026, 06:27
874
0
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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На Открытом чемпионате США 2026 определена первая пара 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Джессика Пегула поборется с «нейтральной» первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Пегула в четвертьфинале в трех сетах одолела Эмму Наварро, а с Соболенко не сумела справиться Линда Носкова, потерпев поражение на супертай-брейке третьей партии.

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Джессика проведет второй полуфинал на турнирах Grand Slam в 2026 году – впервые в этом сезоне она добралась до стадии 1/2 финала на Australian Open.

Всего у Пегулы теперь четыре выхода в полуфинал на мейджорах – еще два были на US Open за два предыдущих сезона.

Ранее Джессика 13 раз играла против Соболенко и одержала четыре победы – в Цинциннати-2020, на Итоговом турнире 2023, в Ухане-2025 и Берлине-2026.

На US Open Пегула ранее дважды встречалась с Соболенко – поражения в финале 2024 и полуфинале 2025 года.

Встреча Джессики и Арины на USO-2026 состоится 10 сентября. 9 числа в Нью-Йорке пройдут поединки 1/4 финала в нижней части сетки: Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина, Мирра Андреева – Коко Гауфф.

US Open 2026. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6] – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7)
Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26] – 3:6, 6:4, 6:2

Инфографика

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Джессика Пегула Арина Соболенко Линда Носкова Эмма Наварро US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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