Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026

Шестая сеяная Открытого чемпионата США 2026 Линда Носкова (Чехия, WTA 6) не сумела выйти в полуфинал.

В 1/4 финала чешка в трех сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 22 минуты.

US Open 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7)

В решающей партии Носкова упустила преимущество со счета 4:2.

Линда провела третье очное противостояние против Соболенко и потерпела третье поражение.

Носкова впервые в карьере сыграла в четвертьфинале US Open. В четвертом раунде мейджора Линда выиграла у украинки Марты Костюк.

Соболенко в полуфинале USO-2026 сыграет с победительницей поединка Джессика Пегула – Эмма Наварро.