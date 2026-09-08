Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026
Линда уступила первой ракетке мира на супертай-брейке третьего сета в матче QF мейджора
Шестая сеяная Открытого чемпионата США 2026 Линда Носкова (Чехия, WTA 6) не сумела выйти в полуфинал.
В 1/4 финала чешка в трех сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 22 минуты.
US Open 2026. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7)
В решающей партии Носкова упустила преимущество со счета 4:2.
Линда провела третье очное противостояние против Соболенко и потерпела третье поражение.
Носкова впервые в карьере сыграла в четвертьфинале US Open. В четвертом раунде мейджора Линда выиграла у украинки Марты Костюк.
Соболенко в полуфинале USO-2026 сыграет с победительницей поединка Джессика Пегула – Эмма Наварро.
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