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  4. Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026
US Open
08 сентября 2026, 21:12 | Обновлено 08 сентября 2026, 21:51
2204
13

Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026

Линда уступила первой ракетке мира на супертай-брейке третьего сета в матче QF мейджора

08 сентября 2026, 21:12 | Обновлено 08 сентября 2026, 21:51
2204
13 Comments
Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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Шестая сеяная Открытого чемпионата США 2026 Линда Носкова (Чехия, WTA 6) не сумела выйти в полуфинал.

В 1/4 финала чешка в трех сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 22 минуты.

US Open 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7)

В решающей партии Носкова упустила преимущество со счета 4:2.

Линда провела третье очное противостояние против Соболенко и потерпела третье поражение.

Носкова впервые в карьере сыграла в четвертьфинале US Open. В четвертом раунде мейджора Линда выиграла у украинки Марты Костюк.

Соболенко в полуфинале USO-2026 сыграет с победительницей поединка Джессика Пегула – Эмма Наварро.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ех, Лінда зовсім трохи не вистачило, а обійми з потворною то зайве ... 
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+3
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В дербі регбісток переміг досвід... І вперше за пів року не спрацювало правило, за яким Марта програвали виключно майбутнім чемпіонкам
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+2
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Шкарпеткова не змогла
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0
Увімкнув лише третій сет при 4:4. Зараз так часто роблю, щоб зібрати лише самі вершки інтриги. А хтось, скільки там, більше двох годин вбив? Не варта сабаленка такої кількості вашого часу...
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0
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Сподіваюсь, хоч мадридський 👑🤍Реал сьогодні порадує яскравою перемогою над Інтером
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-3
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Траур на сайті! 
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-3
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