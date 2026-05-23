  Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
23 мая 2026, 12:41 | Обновлено 23 мая 2026, 13:17
Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик

Интерес к украинцу проявляют «Вильярреал», «Фенербахче», «Фиорентина» и «Венеция»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик покинет римский клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Уильям Ласаландра.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини сообщил руководству, что не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста и попросил подписать нового нападающего.

Довбик может продолжить карьеру в чемпионатах Испании, Турции или остаться в Серии А – в услугах украинца заинтересованы «Вильярреал», «Фенербахче», «Фиорентина» и «Венеция».

Итальянские клубы обратились к «Роме», чтобы узнать детали потенциального трансфера футболиста сборной Украины. Ожидается, что за переход игрока придется заплатить около 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В чемпионате Италии форвард выступает с августа 2024 года.

Ну Вільярреал це ще топовий варіант для нього...
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23
