Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Интерес к украинцу проявляют «Вильярреал», «Фенербахче», «Фиорентина» и «Венеция»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик покинет римский клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Уильям Ласаландра.
Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини сообщил руководству, что не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста и попросил подписать нового нападающего.
Довбик может продолжить карьеру в чемпионатах Испании, Турции или остаться в Серии А – в услугах украинца заинтересованы «Вильярреал», «Фенербахче», «Фиорентина» и «Венеция».
Итальянские клубы обратились к «Роме», чтобы узнать детали потенциального трансфера футболиста сборной Украины. Ожидается, что за переход игрока придется заплатить около 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В чемпионате Италии форвард выступает с августа 2024 года.
🆙 Indiscrezione @OfficialASRoma— William Lasalandra (@william_romano9) May 23, 2026
Come abbiamo già detto recentemente, il futuro di Artem #Dovbyk sarà lontano dalla capitale, ma solo alle giuste condizioni.
👀 Dall’estero ci sono interessi da parte del #Fenerbahce e #Villareal, mentre in Italia ci sono due squadre che hanno… https://t.co/XEBtJFyAfE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конго должна пройти карантинные меры
Украинская команда в группе на ЧЕ по socca набрала 7 из 9 очков, выиграв два матча