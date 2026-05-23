Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик покинет римский клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Уильям Ласаландра.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини сообщил руководству, что не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста и попросил подписать нового нападающего.

Довбик может продолжить карьеру в чемпионатах Испании, Турции или остаться в Серии А – в услугах украинца заинтересованы «Вильярреал», «Фенербахче», «Фиорентина» и «Венеция».

Итальянские клубы обратились к «Роме», чтобы узнать детали потенциального трансфера футболиста сборной Украины. Ожидается, что за переход игрока придется заплатить около 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В чемпионате Италии форвард выступает с августа 2024 года.