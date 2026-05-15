Рома определилась с ценой, которую планирует получить за трансфер Довбика

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью покинет клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщила Siamo La Roma:

«Если римский клуб получит хотя бы 20 миллионов евро, владельцы не будут возражать против трансфера украинского футболиста. Во время прошлого трансферного окна стороны были очень близки к расставанию, но травма нападающего помешала переходу.

«Наполи», «Фенербахче» и «Эвертон» продолжают проявлять интерес к Довбику, но есть и другие европейские команды, которые могут снова постучаться в двери «Ромы» этим летом», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Форвард не выходил на поле с 6 января из-за травмы и перенесенной операции.

Контракт украинского нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.