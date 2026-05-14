  4. Форвард сборной Украины оказался не нужен тренеру и должен уйти из клуба
14 мая 2026, 11:57
Форвард сборной Украины оказался не нужен тренеру и должен уйти из клуба

Матчи против «Лацио» и «Вероны» станут последними для Артема Довбика в футболке «Ромы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик вернется на поле после травмы и сыграет последние матчи в составе итальянской «Ромы», так как не нужен главному тренеру Джан Пьеро Гасперини:

«Довбик вернулся почти через четыре месяца после операции из-за разрыва сухожилия в левом бедре. Девятый номер присоединился к своим партнерам по команде после нескольких недель индивидуальных тренировок.

Украинец сможет сыграть в ближайших матчах Серии А, но противостояния с «Лацио» и «Вероной» с высокой вероятностью станут для него последними за «Рому».

Гасперини нашел идеального нападающего в лице Малена, поэтому для бывшего игрока «Жироны» больше нет места в команде. Лучшим решением для всех является прощание после двух невыразительных лет», – сообщил источник.

В нынешней кампании Довбик провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт украинского нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Николай Тытюк Источник
