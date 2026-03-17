Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика

Джан Пьеро Гасперини – один из самых опытных и проницательных тренеров Серии А. Он доказал это своей работой, особенно в «Аталанте», где провел 9 лет и привел клуб к величайшему успеху в его истории, выиграв Лигу Европы в 2024 году, а вместе с тем и свой единственный титул за более чем 30 лет тренерской карьеры.

С лета Гасперини работает в «Роме». В целом дела у него идут неплохо: после первой половины сезона столичный клуб имел лучшую защиту в лиге, пропустив всего 12 голов в 19 матчах. Однако с 22 забитыми мячами было место для улучшения игры в атаке.

Ни бывший лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик, ни звездный Пауло Дибала, ни арендованный у «Брайтона» Эван Фергюсон не показывали надежных результатов в атаке. Долгое время лучшим бомбардиром команды был 22-летний вингер Матиас Соуле.

Потом наступила зима, и Гасперини сделал то, что уже делал в Бергамо: привел нового игрока и поставил его на позицию, на которой тот раньше или вовсе не играл, или играл мало. В «Аталанте» это отлично сработало с Адемолой Лукманом.

Экс-игрок «Лейпцига», который реже всего играл на острие атаки, добился выдающихся успехов под руководством Гасперини именно на этой позиции и отблагодарил его тремя голами в финале Лиги Европы против «Байера».

Гасперини превратил Дониелла Малена, известного по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», в римского Лукмана. В Германии нидерландец, за которого «шмели» заплатили 30 млн евро, в основном играл на фланге и лишь изредка на позиции центрального нападающего.

Даже в «Астон Вилле», откуда Мален перешел в «Рому» на правах аренды за 2 миллиона евро, он не был центрфорвардом. Но Гасперини это не волновало. Он поставил Малена на позицию центрального нападающего – и тот показал себя так, как вряд ли можно было бы ожидать от арендованного игрока. К настоящему времени 27-летний футболист сыграл 9 матчей в Серии А и забил 7 мячей.

Это очень важные голы для «Ромы» и пришли они как раз вовремя, поскольку Дибала, Довбик и Фергюсон остаются в лазарете римского клуба. Своим сенсационным дебютом Мален быстро завоевал симпатии болельщиков «Ромы».

Нидерландец пошел по стопам клубной легенды: только Габриэль Батистута, ключевой игрок римлян в чемпионском сезоне 2001 года, забил больше голов (8) в своих первых семи матчах за клуб, чем Мален. Кроме того, в начале марта форвард «волков» был вторым самым результативным игроком Европы после Гарри Кейна по количеству голов с середины января.

Мален демонстрирует невероятную эффективность в атаке с начала своей карьеры в Серии А. После дебюта он лидирует в пяти категориях: удары по воротам (36), удары в створ ворот (13), удары в пределах штрафной площади (31), касания мяча в пределах штрафной (70) и ожидаемые голы (5,48).

Риск Гасперини с Маленом пока что очень хорошо себя оправдывает. Для тренера это не стало сюрпризом: «У Малена есть именно те качества, которые я искал», – сказал Гасперини в недавнем комментарии.

«Он перемещается как в глубине, так и по флангам, контролирует мяч в штрафной площади и эффективно завершает атаки. Эти качества имеют очень важное значение для нас. Если бы он перешел к нам раньше, в первой половине сезона мы бы набрали на несколько очков больше».

Мален действительно изменил динамику «Ромы» в завершающей стадии атаки. По сравнению с Довбиком или Фергюсоном нидерландец – совершенно другой тип форварда. Он стремится к прорывам за спины защитников, что уже неоднократно делал с момента перехода в римский клуб.

Изначально предполагалось, что Мален будет играть на более привычной ему позиции вингера, поскольку его скорость и готовность продвигаться вперед могли бы быть полезны на фланге. Однако получилось так, что нидерландец заменил сразу трех нападающих.

В свои лучшие свои времена «Аталанта» Гасперини была одной из самых динамичных команд в Европе. Бергамаски быстро врывались в свободное пространство и могли нанести урон даже самым сильным соперникам, как, например, непобедимому «Байеру» в финале ЛЕ.

Прогресс «Ромы» под руководством того же тренера может и не очень стремительный, но он есть, а Мален – не единственный игрок, который прогрессирует под руководством специалиста.

Уэсли стал настоящим открытием после перехода из «Фламенго» прошлым летом, обеспечив римлянам мобильность на позиции крайнего защитника, необходимую для эффективной работы системы Гасперини.

Ману Коне – еще один игрок, который прогрессирует под руководством нынешнего наставника «волков». 24-летний хавбек играет на столь высоком уровне в текущем сезоне, что многие ожидают его вызова в сборную Франции на чемпионат мира.

Коне – тот тип универсального полузащитника, который сейчас нужен и его клубу, и его стране. Он будет ключевым игроком для «Ромы» уже в ближайшем будущем.

Этим летом возможны изменения в составе римлян, когда закончится контракт Дибалы, несмотря на то, что он пользуется большой популярностью у болельщиков.

Становится все более очевидным, что «Рома» должна получать больше за те деньги (8 млн евро в год), которые платит игроку, проводящему столько же времени в лазарете, сколько и на поле. Да и будущее Довбика в Риме тоже туманно, как, впрочем, и Фергюсона.

При этом в ситуации с Маленом «волки» мало чем рискуют. Обязательство выкупа за 28 миллионов будет активировано только в случае выхода «Ромы» в еврокубки на следующий сезон, и он уже сейчас помогает римлянам добиваться этой цели.

После перерыва на матчи сборных у «волков» будет решающая часть сезона в борьбе за выход в еврокубки. У «Ромы» серьезные соперники – «Ювентус», «Наполи», «Аталанта» и «Комо», который набрал серьезный ход под руководством Сеска Фабрегаса. Но если римляне добьются поставленной цели, это укрепит позиции Гасперини в клубе и сделает его дальнейший союз с Маленом более вероятным и долгосрочным.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal