В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Буковина



Для черновицкой команды текущий сезон составляется почти эталонно. После 28 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива уже 78 баллов, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Однако «Буковина» обеспечила себе чемпионство и выход в Премьер-лигу еще несколько туров назад, математически обойдя своих конкурентов.



В Кубке Украины коллектив обыграл «Авангард», «Карпаты», «Ниву Т» и «ЛНЗ», однако в полуфинале уступил «Динамо» со счетом 3:0.



Черноморец Одесса



Для прошлогоднего участника Премьер-лиги текущий сезон складывается не столь удачно. За 28 игр Первой лиги одесситам удалось добыть в борьбе 59 очков, чего достаточно, чтобы пока находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Но расстояние от «Левого Берега», занимающего 3-ю строчку, составляет всего 2 балла за 2 игры до завершения соревнований.



В Кубке Украины «Черноморец» обыграл «Зарю», но уступил тишковскому «Агротеху» в 1/16 финала.



Личные встречи



Текущими составами клубы встречались только раз – в 1-м круге Первой лиги этого сезона. Тогда победу со счетом 2:1 одержала «Буковина».



Интересные факты

«Буковина» победила в каждом из 13 предыдущих матчей Первой лиги.

В последних 3-х матчах «Буковина» забила 13 голов.

В 3/4 предыдущих матчах «Черноморца» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Буковины» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.