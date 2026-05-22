22 мая 2026, 19:38 | Обновлено 22 мая 2026, 19:44
Матч начнется 23 мая в 13:00 по Киеву

В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Для черновицкой команды текущий сезон составляется почти эталонно. После 28 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива уже 78 баллов, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Однако «Буковина» обеспечила себе чемпионство и выход в Премьер-лигу еще несколько туров назад, математически обойдя своих конкурентов.

В Кубке Украины коллектив обыграл «Авангард», «Карпаты», «Ниву Т» и «ЛНЗ», однако в полуфинале уступил «Динамо» со счетом 3:0.

Для прошлогоднего участника Премьер-лиги текущий сезон складывается не столь удачно. За 28 игр Первой лиги одесситам удалось добыть в борьбе 59 очков, чего достаточно, чтобы пока находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Но расстояние от «Левого Берега», занимающего 3-ю строчку, составляет всего 2 балла за 2 игры до завершения соревнований.

В Кубке Украины «Черноморец» обыграл «Зарю», но уступил тишковскому «Агротеху» в 1/16 финала.

Личные встречи

Текущими составами клубы встречались только раз – в 1-м круге Первой лиги этого сезона. Тогда победу со счетом 2:1 одержала «Буковина».

Интересные факты

  • «Буковина» победила в каждом из 13 предыдущих матчей Первой лиги.
  • В последних 3-х матчах «Буковина» забила 13 голов.
  • В 3/4 предыдущих матчах «Черноморца» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Буковины» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

