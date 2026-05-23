Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Черноморец – 1:3. Первое поражение. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 3
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 мая 2026, 15:54 | Обновлено 23 мая 2026, 16:12
610
0

Буковина – Черноморец – 1:3. Первое поражение. Видео голов и обзор матча

«Буковина» потерпела первое поражение в чемпионате

23 мая 2026, 15:54 | Обновлено 23 мая 2026, 16:12
610
0
Буковина – Черноморец – 1:3. Первое поражение. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В субботу, 23 мая, в Черновцах прошел центральный поединок 29-го тура Первой лиги. «Буковина» пронимала «Черноморец», претендующий на вторую прямую путевку в УПЛ.

«Черноморец» открыл счет уже на третьей минуте поединка. Иван Когут забил после передачи с правого фланга.

«Буковина» отыгралась перед перерывом. На 42-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Черноморец» снова вышел вперед. На 50-й минуте отличился Владислав Герич.

Хозяева поля старались спастись от первого в сезоне поражения в чемпионате. Однако в компенсированное ко второму тайму время пропустили третий мяч.

Первая лига. 29-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 23 мая

«Буковина» (Черновцы) – «Черноморец» (Одесса) – 1:3

Голы: Дахновский, 42 (пенальти) – И. Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Черноморец).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец), асcист Георгий Робакидзе.
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Дахновский (Буковина).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Черноморец), асcист Кирилл Попов.
По теме:
Названы стартовые составы на матч УПЛ Карпаты – Заря
Сергей СИДОРЧУК: «Для меня он всегда был примером»
В Кривбассе выступили с заявлением после бунта одного из легионеров
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Черноморец Одесса Иван Когут Владислав Герич Виталий Фарасеенко Виталий Дахновский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 15:34 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Футбол | 23 мая 2026, 08:29 11
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал

Вратарь готов к переходу в миланский «Интер»

ОФИЦИАЛЬНО. Освобождают место для Реброва? Панатинаикос уволил Бенитеса
Футбол | 23.05.2026, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. Освобождают место для Реброва? Панатинаикос уволил Бенитеса
ОФИЦИАЛЬНО. Освобождают место для Реброва? Панатинаикос уволил Бенитеса
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Другие виды | 22.05.2026, 18:51
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 19
Футбол
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Хоккей
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем