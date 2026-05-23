Буковина – Черноморец – 1:3. Первое поражение. Видео голов и обзор матча

В субботу, 23 мая, в Черновцах прошел центральный поединок 29-го тура Первой лиги. «Буковина» пронимала «Черноморец», претендующий на вторую прямую путевку в УПЛ.

«Черноморец» открыл счет уже на третьей минуте поединка. Иван Когут забил после передачи с правого фланга.

«Буковина» отыгралась перед перерывом. На 42-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Черноморец» снова вышел вперед. На 50-й минуте отличился Владислав Герич.

Хозяева поля старались спастись от первого в сезоне поражения в чемпионате. Однако в компенсированное ко второму тайму время пропустили третий мяч.

Первая лига. 29-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 23 мая

«Буковина» (Черновцы) – «Черноморец» (Одесса) – 1:3

Голы: Дахновский, 42 (пенальти) – И. Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1

