Буковина – Черноморец – 1:3. Первое поражение. Видео голов и обзор матча
В субботу, 23 мая, в Черновцах прошел центральный поединок 29-го тура Первой лиги. «Буковина» пронимала «Черноморец», претендующий на вторую прямую путевку в УПЛ.
«Черноморец» открыл счет уже на третьей минуте поединка. Иван Когут забил после передачи с правого фланга.
«Буковина» отыгралась перед перерывом. На 42-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти.
В начале второго тайма «Черноморец» снова вышел вперед. На 50-й минуте отличился Владислав Герич.
Хозяева поля старались спастись от первого в сезоне поражения в чемпионате. Однако в компенсированное ко второму тайму время пропустили третий мяч.
Первая лига. 29-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 23 мая
«Буковина» (Черновцы) – «Черноморец» (Одесса) – 1:3
Голы: Дахновский, 42 (пенальти) – И. Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1
