Первое поражение в сезоне. Черноморец обыграл Буковину и близок к УПЛ

Состоялся главный матч очередного тура Первой лиги между чемпионом Буковиной и претендентом на выход в УПЛ Черноморцем.

Одесская команда в важнейшем для себя матче обыграла Буковину со счетом 3:1 и нанесла сопернику первое поражение в сезоне чемпионата. Буковина не проигрывала в Первой лиге ровно год, а серия без поражений составляла 29 матчей.

Если команда Сергея Шищенко уже гарантировала себе УПЛ, то Черноморец теперь набирает 62 очка и перед последним туром занимает второе место, которое дает прямую путевку в элиту.

Команда опережает Левый Берег на два пункта.

В последнем туре Черноморец сыграет против Металлиста. Победа гарантирует возвращение в УПЛ.

Первая лига. 29-й тур

Буковина – Черноморец 1:3

Голы: Дахновский, 42 (с пен) – Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1