23 мая 2026, 17:12 |
1242
0

Шищенко пояснил сенсационное поражение Буковины от Черноморца

Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины

ФК Буковина. Сергей Шищенко

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился эмоциями после поражения своей команды от одесского Черноморца (1:3) в 29 туре Первой лиги Украины.

- Сергей Юрьевич, еще раньше вы говорили, что рано или поздно это должно произойти. И вот именно сегодня «Буковина» потерпела первое поражение в чемпионате, прервав свою рекордную беспроигрышную серию. Как в общем-то оцените матч против «Черноморца»?

- Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли нас поддержать. Их поддержка была очень важна, ведь это был центральный матч тура. Конечно, мы старались победить сегодня. Мы хотели стать первой командой в истории Первой лиги, которая пройдет чемпионат без поражения.

Сегодня мы противостояли очень хорошему сопернику, но я хочу сказать, что за игрой мы полностью преобладали "Черноморец" во всех аспектах. Мы доминировали, выглядели гораздо лучше, но уступили сопернику чисто в счете. Я очень горжусь своими ребятами за то, как они старались отыграться. Нам удалось сравнять счет в конце первого тайма, но в начале второй половины мы снова пропустили. Создали множество моментов, но подвела реализация. Ребята, конечно, очень расстроены, потому что очень хотели завершить сезон без поражений. Это была наша игра, мы были лучше, но, к сожалению, не по счету.

– Что стало ключевым фактором этого поражения: чрезвычайная мотивация «Черноморца», которому были жизненно необходимы эти три очка или собственные ошибки в организации игры?

– Это все в комплексе: и мотивация «Черноморца», и наши ошибки. Вы видели, что мы пропустили в начале обоих таймов. Мы позволили сопернику создать эти моменты. А после пропущенных мячей уже вынуждены были рисковать, идти вперед, из-за чего в конце пропустили еще и третий гол. Поэтому здесь все вместе.

Но, повторюсь, по игре мы сегодня выглядели лучше. Это футбол, и поражения неизбежны. В этом сезоне нам осталось провести еще один матч и мы хотим завершить чемпионат победой. Наши болельщики уже привыкли к победам, к тому, что команда очень долго не проигрывала. Поэтому это поражение тоже немного ударило по нам в плане эмоций. Но ничего ужасного. Мы – чемпионы, мы впервые за 32 года вышли в Украинскую Премьер-лигу. Мы понимаем, что в элитном дивизионе не будет столь большого количества побед. Но мы будем делать все для того, чтобы побеждать и дальше, радовать болельщиков яркой игрой и хорошими результатами. А время покажет, как все будет, – сказал Шищенко.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
