Левый Берег – Металлург – 4:0. Разгром аутсайдера. Видео голов и обзор

В пятницу, 22 мая, матчем «Левый Берег» – «Металлург» Запорожье стартовала игровая программа 29-го тура Первой лиги. Хозяева поля одержали уверенную победу.

«Левый Берег» активно начал поединок. Хозяева поля подали несколько угловых, а в одном эпизоде «Металлург» от гола спас каркас ворот.

Забил «Левый Берег» на 35-й минуте. Два игрока «Металлурга» не смогли помешать Назарию Воробчаку открыть счет в матче.

Затем Венделл сперва попал в перекладину, а на 40-й минуте забил, увеличив преимущество «Левого Берега». Спустя две минуты Венделл оформил дубль.

«Металлург» откровенно посыпался. На 44-й минуте Викентий Волошин отправил в ворота запорожского клуба четвертый мяч.

Во втором тайме «Левый Берег» играл по счету. Моменты у команд были, но реализовать их они не смогли.

Первая лига. 29-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 22 мая

«Левый Берег» (Киев) – «Металлург» (Запорожье) – 4:0

Голы: Воробчак, 35, Венделл, 40, 42, В. Волошин, 44

