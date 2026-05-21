В пятницу, 22 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Левый Берег



Для киевлян, которые в прошлом выступали в Премьер-лиге, текущий сезон складывается неплохо. За 28 поединков «Левый Берег» набрал 57 баллов, благодаря которым теперь находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от 2-го места, что позволит напрямую получить повышение в элиту, на данный момент составляет 2 балла.



В национальном кубке киевляне обыграли «Кудровку», но на стадии 1/16 финала уступили «Викторию Сумы» с минимальным счетом 1:0.



Металлург Запорожья



А вот запорожцы текущий сезон действительно провалили – за 27 поединков Первой лиги Украины «Металлург» набрал всего 18 баллов, из-за чего находится на последнем месте общего зачета. Расстояние даже от зоны переходных игр за 3 игры до завершения соревнований недостижимо и составляет 10 баллов, поэтому клуб уже официально вылетел во Вторую лигу Украины.



В Кубке Украины коллектив обыграл «Фазенду», но в 1/16 финала в серии пенальти уступил «Фениксу-Мариуполю».



Личные встречи



В общем, коллективы встречались между собой трижды. 1 раз игра завершилась вничью, а еще дважды побеждал «Левый Берег». Что интересно, в поединке 1-го круга киевляне разгромили соперников со счётом 5:0.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Левого Берега» продолжается уже 6 игр подряд.

За 6 предыдущих матчей «Левый Берег» пропустил только 1 раз.

«Металлург» пропустил 53 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

