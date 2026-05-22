Битва за УПЛ. Левый Берег выиграл, у Черноморца могут быть проблемы

В матче предпоследнего тура Первой лиги Левый Берег разгромил запорожский Металлург со счетом 4:0, набрал 60 очков и поднялся на второе место, которое гарантирует прямой выход в УПЛ.

Черноморец имеет матч в запасе и набрал 59 пунктов.

Проблема для одесситов в том, что в субботу им предстоит матч с чемпионом Буковиной, которая ранее поставила задачу пройти весь сезон без поражений.

Левый Берег в последнем туре сыграет против Ингульца, а Черноморец – с Металлистом.

Первая лига. 29-й тур

Левый Берег – Металлург З 4:0

Голы: Воробчак, 35, Венделл, 40, 43, Волошин, 44