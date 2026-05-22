Битва за УПЛ. Левый Берег выиграл, у Черноморца могут быть проблемы
Одесситам будет непросто оказаться в топ-2
В матче предпоследнего тура Первой лиги Левый Берег разгромил запорожский Металлург со счетом 4:0, набрал 60 очков и поднялся на второе место, которое гарантирует прямой выход в УПЛ.
Черноморец имеет матч в запасе и набрал 59 пунктов.
Проблема для одесситов в том, что в субботу им предстоит матч с чемпионом Буковиной, которая ранее поставила задачу пройти весь сезон без поражений.
Левый Берег в последнем туре сыграет против Ингульца, а Черноморец – с Металлистом.
Первая лига. 29-й тур
Левый Берег – Металлург З 4:0
Голы: Воробчак, 35, Венделл, 40, 43, Волошин, 44
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|28
|25
|3
|0
|69 - 18
|23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|78
|2
|Левый берег
|29
|18
|6
|5
|47 - 20
|27.05.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье
|60
|3
|Черноморец
|28
|17
|8
|3
|40 - 19
|23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|59
|4
|Агробизнес
|28
|15
|4
|9
|34 - 27
|23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|49
|5
|Ингулец
|28
|11
|10
|7
|38 - 28
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|43
|6
|Виктория
|28
|10
|6
|12
|37 - 35
|23.05.26 11:00 Виктория - Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|36
|7
|ЮКСА
|28
|9
|6
|13
|27 - 38
|23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|33
|8
|Пробой
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|23.05.26 11:00 Виктория - Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|33
|9
|Прикарпатье
|28
|8
|9
|11
|29 - 32
|23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|33
|10
|Нива Тернополь
|28
|8
|9
|11
|23 - 30
|23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег
|33
|11
|Феникс-Мариуполь
|28
|8
|8
|12
|29 - 32
|23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|32
|12
|Металлист
|27
|8
|7
|12
|27 - 33
|23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|31
|13
|Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28 - 31
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь
|30
|14
|Ворскла
|28
|7
|7
|14
|21 - 34
|23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|28
|15
|Подолье
|28
|4
|7
|17
|19 - 44
|23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов
|19
|16
|Металлург Зп
|28
|4
|6
|18
|16 - 57
|27.05.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|18
МетаЗап успішно провалив і 2 коло. А приблизно в цей час їхній легендарний вихованець Тарас цілував травку ві... Львові.
Герої Кубка з батьківщини Андрія Миколайовича до останнього рубитимуться, аби відправити в перехідні матчі "справжній" харківський Металіст з Ужгорода. Татаренку, ми тримаємо кулаки.