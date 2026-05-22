Первая лига
Левый Берег
22.05.2026 13:00 – FT 4 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
22 мая 2026, 15:59 | Обновлено 22 мая 2026, 16:29
1312
1

Битва за УПЛ. Левый Берег выиграл, у Черноморца могут быть проблемы

Одесситам будет непросто оказаться в топ-2

ФК Левый берег

В матче предпоследнего тура Первой лиги Левый Берег разгромил запорожский Металлург со счетом 4:0, набрал 60 очков и поднялся на второе место, которое гарантирует прямой выход в УПЛ.

Черноморец имеет матч в запасе и набрал 59 пунктов.

Проблема для одесситов в том, что в субботу им предстоит матч с чемпионом Буковиной, которая ранее поставила задачу пройти весь сезон без поражений.

Левый Берег в последнем туре сыграет против Ингульца, а Черноморец – с Металлистом.

Первая лига. 29-й тур

Левый Берег – Металлург З 4:0
Голы: Воробчак, 35, Венделл, 40, 43, Волошин, 44

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 28 25 3 0 69 - 18 23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина 78
2 Левый берег 29 18 6 5 47 - 20 27.05.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье 60
3 Черноморец 28 17 8 3 40 - 19 23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой 59
4 Агробизнес 28 15 4 9 34 - 27 23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес 49
5 Ингулец 28 11 10 7 38 - 28 23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец 43
6 Виктория 28 10 6 12 37 - 35 23.05.26 11:00 Виктория - Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория 36
7 ЮКСА 28 9 6 13 27 - 38 23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория 33
8 Пробой 28 9 6 13 28 - 34 23.05.26 11:00 Виктория - Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой 33
9 Прикарпатье 28 8 9 11 29 - 32 23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье 33
10 Нива Тернополь 28 8 9 11 23 - 30 23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег 33
11 Феникс-Мариуполь 28 8 8 12 29 - 32 23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец 32
12 Металлист 27 8 7 12 27 - 33 23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина 31
13 Чернигов 26 8 6 12 28 - 31 23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь 30
14 Ворскла 28 7 7 14 21 - 34 23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье 28
15 Подолье 28 4 7 17 19 - 44 23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов 19
16 Металлург Зп 28 4 6 18 16 - 57 27.05.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес 18
Полная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
ЛБ з абсолютним аутсайдером займався улюбленою справою всього 2 кола — чухав яйця. Потім щось прилетіло і вкусило. Саме в те місце: включились і за 9' накидали 4 штуки. І знову зайнялися улюбленою справою )
МетаЗап успішно провалив і 2 коло. А приблизно в цей час їхній легендарний вихованець Тарас цілував травку ві... Львові.
Герої Кубка з батьківщини Андрія Миколайовича до останнього рубитимуться, аби відправити в перехідні матчі "справжній" харківський Металіст з Ужгорода. Татаренку, ми тримаємо кулаки.
