Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Рад, что Венделл наконец-то забил»
Первая лига
Левый Берег
22.05.2026 13:00 – FT 4 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 мая 2026, 13:17 | Обновлено 24 мая 2026, 13:18
84
0

Александр РЯБОКОНЬ: «Рад, что Венделл наконец-то забил»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал результат матча с запорожским «Металлургом»

24 мая 2026, 13:17 | Обновлено 24 мая 2026, 13:18
84
0
Александр РЯБОКОНЬ: «Рад, что Венделл наконец-то забил»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В поединке 29-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 4:0 обыграл «Металлург» Запорожье. Итог матча подвел наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

– На первый взгляд – легкая победа. В первом тайме уже, по сути, был обеспечен результат. Насколько вы довольны этими двумя таймами и поединком в целом?

– В общем я доволен. Убедительная победа. Первый тайм был гораздо лучше. Во втором решили, что наверняка четыре достаточно, хотя тоже какие-то моменты были. Первый тайм так прошел с полным нашим преимуществом. Атаковали флангами, центром, были какие-то комбинации, были моменты, были штанги. Ну и самое главное, что к концу тайма пошли голы. Где-то было тяжеловато, жаркая погода, постоянно прессинговать, но сопернику было еще труднее, поэтому воспользовались моментом. Дожали в первом тайме, можно сказать, выжали максимум.

– У вас ротация была, много перестановок, особенно в защите, потому что травмы. Насколько вы довольны тем, как Банада сыграл в центре защиты, потому что это, для него не совсем типично?

– Еще можно добавить Самара, который только начал тренироваться. Сегодня он находился в резерве. Так, на самый крайний случай – пока он не готов. Я надеюсь к следующей игре он будет в строю. Свою роль сыграли и Диего, и Волошин Викентий. И нужно сказать, что достаточно надежно сыграл Косовский в своей зоне. Он, по сути, был один опорник. Благодаря ему и Волошин из Диего имели больше и простора, и свободы действий.

– Венделл оформил дубль. Насколько вы удовлетворены его выступлением?

– Я рад за него, что он наконец-то забил. В первом круге он тоже забил Запорожью. Ну и сегодня классно реализовал оба момента.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
По теме:
Динамо Киев – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)
Андрей АНИЩЕНКО: «Это была крайне важная победа»
ВИДЕО. Шок в Киеве. Сторчоус оформил дубль в ворота Динамо
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Венделл Флоренсио Брито пресс-конференция Александр Рябоконь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:00 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 07:12 11
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен

В ночь на 24 мая Александр одержал непростую победу над Рико в Гизе, Египет

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:05
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
Бокс | 24.05.2026, 14:06
«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 12
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 5
Бокс
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 19
Футбол
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 240
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 31
Футбол
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 3
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем