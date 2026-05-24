Александр РЯБОКОНЬ: «Рад, что Венделл наконец-то забил»

В поединке 29-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 4:0 обыграл «Металлург» Запорожье. Итог матча подвел наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

– На первый взгляд – легкая победа. В первом тайме уже, по сути, был обеспечен результат. Насколько вы довольны этими двумя таймами и поединком в целом?

– В общем я доволен. Убедительная победа. Первый тайм был гораздо лучше. Во втором решили, что наверняка четыре достаточно, хотя тоже какие-то моменты были. Первый тайм так прошел с полным нашим преимуществом. Атаковали флангами, центром, были какие-то комбинации, были моменты, были штанги. Ну и самое главное, что к концу тайма пошли голы. Где-то было тяжеловато, жаркая погода, постоянно прессинговать, но сопернику было еще труднее, поэтому воспользовались моментом. Дожали в первом тайме, можно сказать, выжали максимум.

– У вас ротация была, много перестановок, особенно в защите, потому что травмы. Насколько вы довольны тем, как Банада сыграл в центре защиты, потому что это, для него не совсем типично?

– Еще можно добавить Самара, который только начал тренироваться. Сегодня он находился в резерве. Так, на самый крайний случай – пока он не готов. Я надеюсь к следующей игре он будет в строю. Свою роль сыграли и Диего, и Волошин Викентий. И нужно сказать, что достаточно надежно сыграл Косовский в своей зоне. Он, по сути, был один опорник. Благодаря ему и Волошин из Диего имели больше и простора, и свободы действий.

– Венделл оформил дубль. Насколько вы удовлетворены его выступлением?

– Я рад за него, что он наконец-то забил. В первом круге он тоже забил Запорожью. Ну и сегодня классно реализовал оба момента.