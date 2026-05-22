Усман Дембеле определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле сообщил, что не собирается покидать парижский клуб, и рассматривает вариант с продлением контракта, срок которого истекает в 2028 году:

«Как я оцениваю свои шансы остаться в «Пари Сен-Жермен»? В следующем сезоне? На 100%. Во-первых, у меня еще два года по контракту, до 2028-го.

И дела в клубе идут очень хорошо, я чувствую себя очень комфортно со всеми, будь то персонал, игроки, президент. Посмотрим, предложит ли мне ПСЖ продления сотрудничества.

Очевидно, я счастлив в клубе и надеюсь, что так будет и дальше. Если хочешь стать великим чемпионом, нужно побеждать несколько раз, а не один. Поэтому нам необходимо завоевать два титула Лиги чемпионов подряд», – подытожил Дембеле.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость 29-летнего француза составляет 100 миллионов евро.