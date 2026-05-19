ПСЖ получит солидное усиление перед финалом Лиги чемпионов

Один из лучших футболистов мира, вингер французского ПСЖ Усман Дембеле сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится 30 мая.

Футболист получил травму в поединке 34-го тура чемпионата против «Парижа» (1:2) и был вынужден покинуть поле на 27-й минуте.

После дополнительных обследований оказалось, что Усман получил лишь незначительное растяжение мышцы. Это повреждение не является серьезным и позволит вингеру сыграть в финале против «Арсенала».

«Дембеле был заменен в качестве меры предосторожности из-за дискомфорта в правой икре. Усман останется под наблюдением врачей в течение следующих нескольких дней», – сообщила пресс-служба ПСЖ.

В нынешнем сезоне француз провел 39 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Дембеле занимает девятое место в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов 2025/26.