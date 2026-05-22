Украинцы, которые забивали за команды европейских лиг в сезоне 2025/26
Вспомним всех украинских игроков, отмечавшихся голами за клубы европейских чемпионатов
Очередными голами в сезоне 2025/26 отметились украинские нападающие Артем Степанов и Даниил Сикан.
Для нападающего Утрехта Степанова гол в ворота Херенвена стал 5-м за клуб, а форвард Андерлехта Сикан забил первые голы за бельгийскую команду (ранее в сезоне забивал за Трабзонспор).
По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами за клубы европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
К рассмотрению берем украинцев, играющих за команды АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, Эредивизи, Лиги Португал, турецкой Суперлиги, греческой Суперлиги и бельгийской Профессиональной Лиги.
Украинские бомбардиры команд европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 10 – Владислав Ванат (Жирона)
- 9 – Роман Яремчук (Олимпиакос, Лион)
- 7 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 6 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 6 – Даниил Сикан (Трабзонспор, Андерлехт)
- 5 – Артем Степанов (Утрехт)
- 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
- 4 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 3 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1 – Анатолий Трубин (Бенфика)
- 1 – Орест Лебеденко (Витория Гимараеш)
- 1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
