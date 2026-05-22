Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы, которые забивали за команды европейских лиг в сезоне 2025/26
Другие новости
22 мая 2026, 11:11 | Обновлено 22 мая 2026, 11:53
140
0

Украинцы, которые забивали за команды европейских лиг в сезоне 2025/26

Вспомним всех украинских игроков, отмечавшихся голами за клубы европейских чемпионатов

22 мая 2026, 11:11 | Обновлено 22 мая 2026, 11:53
140
0
Украинцы, которые забивали за команды европейских лиг в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Очередными голами в сезоне 2025/26 отметились украинские нападающие Артем Степанов и Даниил Сикан.

Для нападающего Утрехта Степанова гол в ворота Херенвена стал 5-м за клуб, а форвард Андерлехта Сикан забил первые голы за бельгийскую команду (ранее в сезоне забивал за Трабзонспор).

По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами за клубы европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

К рассмотрению берем украинцев, играющих за команды АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, Эредивизи, Лиги Португал, турецкой Суперлиги, греческой Суперлиги и бельгийской Профессиональной Лиги.

Украинские бомбардиры команд европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 10 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 9 – Роман Яремчук (Олимпиакос, Лион)
  • 7 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 6 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 6 – Даниил Сикан (Трабзонспор, Андерлехт)
  • 5 – Артем Степанов (Утрехт)
  • 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 4 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 3 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1 – Анатолий Трубин (Бенфика)
  • 1 – Орест Лебеденко (Витория Гимараеш)
  • 1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
По теме:
С голом Степанова. Утрехт вышел в финал плей-офф на Аякс Зинченко
Степанов отметился 5-м голом в Эредивизи. Кто из украинцев забивал больше?
Блистательный Сикан, Брюгге оформил чемпионство
статистика Владислав Ванат Роман Яремчук Виктор Цыганков Руслан Малиновский Даниил Сикан Артем Степанов Георгий Судаков Александр Зубков Артем Довбик Егор Ярмолюк Илья Забарный Анатолий Трубин Орест Лебеденко Арсений Батагов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Футбол | 21 мая 2026, 12:05 2
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций

В этом же турнире может оказаться Динамо в случае неудачи в Лиге Европы

Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Футбол | 22 мая 2026, 07:42 0
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд

Вингер опередил легендарного нападающего в списке лучших бомбардиров Кубка Украины

Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Футбол | 22.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Футбол | 21.05.2026, 22:54
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем